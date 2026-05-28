アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から3か月…。専門家は、この「3か月」をどう見ているのでしょうか？

【写真を見る】イラン攻撃から3か月… なぜ長期化？ 専門家｢すぐ降伏すると踏んでいたことが誤算｣ “ホルムズ海峡封鎖”イラン側の思惑とは

（慶應義塾大学 総合政策学部 田中浩一郎教授）

「（アメリカが）軍事的に大きく叩き、成功を収めれば、イラン側はすぐ降伏すると踏んでいた。ここに誤算がある」

「ホルムズ海峡封鎖」イラン側の思惑とは

衝突の長期化の原因となった「ホルムズ海峡の封鎖」。イラン側には、思惑があると言います。





アメリカから原油を… 代替調達先として期待

（田中教授）「（イランにとって）容易に手放すことはないカード。（封鎖を）やってみたら思いのほか効果が認められたので、今後アメリカ・イスラエルなどから攻撃を受けない確約をさせるために、にらみをきかせて手数料や保険料などを徴収することで、対岸のオマーンと折半する。こういう算段になっている」

この状況に日本政府は、原油の調達先としてアメリカに期待を寄せています。しかし、この計画は楽観的すぎると話します。



（田中教授）

「（アメリカで）増産は起きていない。増産が起きていないのに輸出量だけ極端に伸びている。在庫を吐き出していることが、全てを物語っている。この在庫の吐き出しペースで、この先アメリカに支えられることができるはずがない」

日本はどうすればいい？

では、日本は今後どうすべきなのか？田中教授は、原油の消費量を減らし「節約・省エネを国民に呼びかけるべき」と主張しますが…



（田中教授）

「今に至るまで、そのような話が政府から出てこない。経済成長やGDPなど、目先の数字にこだわりすぎている」