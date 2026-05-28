揚げるだけ → 一品完成ッッ！【業務スーパー】タイパもコスパも合格です♡「冷凍おかず」

時間がない時こそ、下準備の手間いらずな揚げるだけの「冷凍おかず」に頼ってみて。【業務スーパー】では、楽を叶えてくれる商品が充実。タイパのみならず、大容量でコスパの良さもうかがえておすすめです。今回はそんな、冷凍庫に常備しておきたいイチオシの冷凍おかずをご紹介します。

お弁当にもぴったりな春巻

揚げるだけの手間いらずで、中華系で献立をまとめたい時にぴったりな「和風しそ香る鶏むね春巻」。しその風味を効かせており、揚げ物ながら軽やかに食べられそうです。1袋500g入りの大容量が100gあたり100円以下で、コスパの良さも優秀。あと一品欲しい時のおかずにも役立ちそうです。

薬味をのせてアレンジを楽しむのもアリ！

和食系のおかずが食べたい時にぴったりの「冷凍揚げ出し豆腐」。出汁を用意する必要はありますが、こちらも揚げるだけで作れる手間いらずです。薬味をトッピングするだけで、手の込んだ見た目になりそう。アレンジを楽しめるのも魅力です。

メインにぴったりなお手軽チキンも必見

夕食のメインに選びたくなる「スパイシーチキンスティック」。1袋500g入りの大容量です。揚げるだけで作れるうえに、骨なしで食べやすいお手軽感が嬉しいところ。ブラックペッパーがアクセントになって、パクパクと食べ進められそうです。

あおさ入りで風味豊か！

@arimama_chanさんが「コスパ抜群！」と語るのは、\429（税込）の「ちくわの磯辺揚げ」。あおさの風味が食欲を刺激してくれそうです。1袋400g入りと大容量かつ、揚げるだけで作れる手間いらず。お好みでチーズをトッピングするのも良さそうです。野菜を添えれば、メイン級の一品が用意できるかも。

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writer：S.Hoshino