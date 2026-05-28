29日は東京で12日ぶりの真夏日が予想されています。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■29日は東京都心で12日ぶりの真夏日に

29日（金）は低気圧や寒気の影響で北海道は雨の降りやすい天気が続くでしょう。北日本を中心に風が強まる予想で、強風による交通機関の乱れにも注意が必要です。

東日本や西日本は晴れる所が多く、太平洋側を中心に30℃以上の真夏日になる所がありそうです。東京都心も12日ぶりの真夏日が予想されていて、厳しい暑さとなりそうです。前日よりは比較的カラッとした暑さになりますが、熱中症には十分な注意が必要です。

■土日も真夏日が続出 猛暑日に迫る暑さも

30日（土）は北日本に寒気が流れ込む影響で、北海道や東北北部を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。

東北南部から九州にかけては晴れる所が多く、日中は厳しい暑さになるでしょう。31日（日）は全国的に晴れて夏のような暑さとなりそうです。札幌でも25℃の夏日が予想されていて、東京は31℃と今年一番の暑さになるでしょう。

関東北部や九州では猛暑日になる所もあるかもしれません。家の中では冷房を適切に使用し、屋外のレジャーを楽しむ際などは、万全な暑さ対策を行いましょう。

■週明けは沖縄や奄美で荒天警戒 本州でも大雨の恐れ

台風6号はフィリピンの東の海上を北寄りに進んでいて、31日（日）には非常に強い勢力で沖縄の南まで進む予想です。6月1日（月）から2日（火）にかけては、強い勢力で沖縄地方や奄美地方にかなり接近する見通しで、大荒れの天気となる恐れがあります。

台風の進路次第では警報級の大雨になる恐れもあるため、週末までに台風への備えを行いましょう。そのご台風は東寄りに向きを変えて、本州の南の海上を進む可能性があります。

台風の北側には前線が停滞する予想で、西日本や東日本の太平洋側でも大雨になる恐れがあります。今のうちにハザードマップで危険な場所を確認するなど、大雨への備えをしておきましょう。

気象予報士 澤麻美