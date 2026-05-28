元なでしこジャパンの山崎円美さん（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻が第1子を妊娠したことを発表した。山崎さんは昨年12月31日に「戸籍上の性別を変更」して結婚したことを発表していた。

「報告させてください」と書き出し、「この度、妻のお腹の中に小さな命を授かる事ができました（もうだいぶでかい笑）」と妻の第1子妊娠を報告。マタニティペイントでの家族ショットを公開した。

「いくつかある選択肢の中から自分達で選択し、チャレンジを繰り返し、祈って願って祈って願い続け、、、ついに僕たちの元へ」と説明。「賛否はあるかと思いますが、とにかく妻と我が子、サポートしてくれている周りの方々に感謝の気持ちしかありません！」と感謝の思いをつづった。

「僕たちの夢を叶えてくれた我が子の夢を全て叶えられる父親になれるよう、より一層がんばります。同じような境遇の方はもちろん、境遇は違くとも、誰かの希望や可能性になれたらなと願いを込めて」と記した。

ハッシュタグでは「#最初の予定日僕と同じ誕生日でした（早まりそうです）」「#待ってるぞーーーー」「#母子共に無事に元気に産まれますように」などと付け加え、「※改めて全母を尊敬しております。ほんとにいつもありがとう」と母への感謝も伝えた。