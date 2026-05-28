富山県と福岡県の北九州市が結んだ「すし連携協定」を記念したツアーのチャーター便がきょう富山空港に到着しました。北九州から訪れた観光客は、富山の新鮮なすしを堪能しました。



富山の新鮮な海の幸が詰まった「富山湾鮨」。この「すし」を旅のメインにした2泊3日のツアーがきょう始まりました。



午前10時ごろ、富山空港に到着したのは、北九州空港からのチャーター便で訪れたツアーの参加者71人です。





空港のロビーでは、県の職員らが出迎え、記念グッズなどを手渡しました。参加者「自然を満喫して富山の良いところをいっぱい楽しみたいと思っています」「お寿司ですかね、海産物。やっぱりいま北九州と富山が提携しているってことで、向こうでもかなり宣伝されていますので」このツアーは、去年8月に、富山県と北九州市、JR西日本が締結した「すし連携協定」を記念して初めて企画されたもので、すしを通じた地域の魅力発信や誘客を目的としています。きょう一行は、富山市の富岩運河環水公園や雨晴海岸などで富山の景色を楽しんだあと、旅のメインのひとつである高岡市の寿司店に到着。「シロエビ」や「ノドグロ」など富山の新鮮な海の幸が詰まった「富山湾鮨」を堪能しました。参加者「とってもおいしいですね」記者「なにがおいしかったですか？」参加者「ノドグロとか、シロエビですか、九州の方ではあまり食べたことがなかったので、とってもおいしかったです」「向こうでは、のどぐろがすごい高級魚で、すごい高いんですよ。食べました。おいしかったです」「おいしいお酒がありそうな感じがするので、日本酒とか、楽しみにしています」今回のツアーは募集開始後まもなく定員に達したということで、2回目の実施も検討されているということです。一行はあす、立山黒部アルペンルートを訪れる予定です。