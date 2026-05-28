定食店を運営する大戸屋ホールディングスは、6月22日に開催予定の株主総会と取締役会を経て創業家出身の三森智仁氏が新社長に就任する見込みだ。

智仁氏は大戸屋の創業者である三森久実氏の長男。2015年に急逝した久実氏は、長男を後継者とすることを望んでいたと言われている。お家騒動とコロワイドの買収、コロナ禍を経て会社の業績が急回復。晴れて経営トップに就くことになりそうだ。

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お家騒動は2015年に創業者の久実氏が逝去した直後に勃発した。当時、大戸屋の社長を務めていたのは久実氏の従弟にあたる窪田健一氏だ。久実氏の長男である智仁氏が大戸屋に入社したのは2013年。2015年6月の株主総会で常務取締役・海外事業本部長に選出されていた。

智仁氏は当時まだ20代と若く、久実氏が力を注いでいた海外事業の責任者として経験を積ませようと考えていたようだ。いずれは長男を後継者にと、久実氏は親族や窪田氏に伝えていたという。しかし、その姿を見ることもかなわず、息子の常務就任翌月の2015年7月に久実氏は急逝してしまう。

創業家は久実氏の大戸屋の持株18％あまりを相続したが、多額の相続税が発生することから久実氏に対する功労金支給の検討を始めた。しかし、相談役だった河合直忠氏がこれに反対。社長の窪田氏は智仁氏に香港赴任を突如命じるなど、創業家と一部経営陣の対立が深まっていった。

2019年に焼き肉チェーン「牛角」を傘下に持つ外食大手コロワイドが創業家の株式をおよそ30億円で取得。店内オペレーションの効率化など経営改善策の提案を行うものの、経営陣が耳を傾ける様子はなく敵対的TOBへと発展した。2020年9月に成立し、コロワイドの傘下に入った。社長だった窪田氏は解任されている。

買収後はコロワイドの会長・蔵人金男氏の長男である蔵人賢樹氏が社長に就任。経営改革へと乗り出した。

数値が表す国内での目覚ましい復活

コロワイドの改善提案は明確で、店内調理体制を改めてセントラルキッチンによるオペレーションの効率化を図るというものだった。しかし、当時の経営陣は飲食チェーン大手各社がセントラルキッチンを使う中で差別化を図る要因であり、企業価値・ブランド価値の源泉であるとこれに強く反対した。

結局、コロワイドが買収したわけだが、店内調理は現在も踏襲されているようだ。公式ホームページに店内調理である旨が明記されている。

しかし、大戸屋の業績回復は目覚ましい。大戸屋の売上高は2015年3月期から2020年3月期まで240億円から260億円前後で、ほぼ横ばいで推移していた。当時の営業利益率は概ね2％程度だ。

一方、2026年3月期は前期のおよそ2割もの増収であり、売上高は370億円を突破した。営業利益率は6％に近づいている。大戸屋は価格改定によって客単価を上げているが、客足が衰える様子はない。2026年3月期は既存店客数が前年を上回っている。

リピーター獲得成功の次は海外戦略か

コロワイド買収後の大戸屋が取り組んだのは、リピーターが再来店したくなるような店の状態を作ることだった。集客状況を分析したところ、過去に利用したことがある人の3割近くが離脱していたことがわかったのだ。離脱層を取り込もうというわけである。

そこで、30～40代の男性客をコアターゲットに設定。「ハンバーグ」や「鯖味噌煮込み」、「牛肉野菜炒め」など、男性向けメニューに厚みを持たせた。ごはんお代わり無料の「ごはんバー」を設けたのも、再建に向けて歩き出した2022年だ（現在は終了）。フードコートへの出店など、店舗形態も多様化させている。

こうした施策が奏功。大戸屋はリピーターを獲得するという、飲食店の王道を突き進むことで業績回復を成し遂げたのだ。

三森智仁氏の社長就任で、買収後の大戸屋が第2ステージを迎えることになる。次なる成長戦略の柱は智仁氏がかつて責任者を務めていた海外事業かもしれない。2026年3月期はカンボジアとフィリピンに初出店し、海外の店舗数はフランチャイズ加盟店も含め合計で141に達している。

文/不破聡 内外タイムス