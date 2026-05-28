富山地方鉄道は、きょう今年3月期の決算を発表しました。鉄道事業の赤字は、前の年に比べて2割余り減りました。



中田邦彦社長は、本線でも他の鉄道線と同様に「みなし上下分離方式」を前提にして議論を進めたいとしました。



富山地方鉄道の今年3月期の単体決算は、売り上げが64億3331万円で前の年に比べて4パーセント増えました。経常損益は4487万円の赤字でしたが、赤字幅は前の年から9割近く減り、大幅に減少しました。





資産の売却や行政からの補助金を加えた当期純利益は3億4943万円の黒字でした。鉄道部門の赤字は6億6900万円余りでしたが、前の年に比べての減少は1億7000万円近くで、2割余りの減となりました。赤字減少の理由として地鉄は、去年4月の運賃値上げや昼間の時間帯の減便などの合理化策、さらにインバウンドを中心とした観光利用の増加をあげています。会見した中田邦彦社長は、圧縮はしたものの赤字が続く鉄道事業についてー。中田邦彦社長「6億、7億の赤字、営業収益は15億しかないんですよね、鉄道は。普通にやって7億の赤字を、会社全体の売り上げが64億しかないのに、7億の赤字の事業を抱えられるほどの余裕はない」このように述べ、鉄道事業の赤字がバスの設備更新など、他の事業の足を引っ張っているという認識を重ねて示しました。一方、今月始まった地鉄鉄道線の今後のあり方を県が主体となって協議する検討会についてはー。中田邦彦社長「再構築をなぜ評価しているかというと、利用増ということが1つの大きな柱になっているということと再構築するためには、みなし上下分離といって下の部分を公共が持つということになれば、ある程度収支は改善を図れるだろうということで、黒字にならなきゃやらないとか、赤字だったらやめるとか、そういうルールの話では、今の段階ではないと思います」このように述べ、現在、立山線や不二越・上滝線で導入が検討されている「みなし上下分離方式」を本線でも前提にして、県や沿線自治体との議論を進める考えを示しました。