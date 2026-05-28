「令和８年度自転車活用推進功績者表彰『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト『優良企業』認定合同表彰式」が２８日、国土交通省で行われた。

「自転車活用推進功績者表彰」は、自転車の活用推進に顕著な功績があった個人・団体を、また「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト『優良企業』」は、自転車通勤を推進する企業や団体を、国土交通大臣（自転車活用推進本部長）が表彰するもの。前者は６組、後者は２組が受賞した。

自転車政策に関しては、４月に自転車の青切符制度が導入されるなど、さまざまな節目を迎えている。金子恭之・国土交通大臣は、「自転車の交通ルール、通行空間への問題意識や、自転車を通じた地域活性化や国際交流の機運が一層高まっております」と話し、さらなる自転車文化の広がりなどを期待した。

【自転車活用推進功績者表彰受賞者】 下城卓也（熊本県）、さいたまスポーツコミッション（埼玉県）、しそう森林王国観光協会（兵庫県）、益田市・町おこしの会（島根県）、乗鞍ヒルクライム大会実行委員会（長野県）、ブリヂストンサイクル（埼玉県）

【「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト「優良企業」認定団体】静岡県庁、パナソニックサイクルテック（大阪府柏原市）