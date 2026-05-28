お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（42）が、6月12日に開催される所属事務所の「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール、午後7時30分開演）に初めてピンで出演することが28日、発表された。

相方の井口浩之（43）は当日、スポーツチャンネルDAZONの仕事で開催中のサッカーワールドカップ（W杯）観戦のため米国に滞在中。

2022年（令4）に漫才日本一決定戦、M−1グランプリ王者となったウエストランド。ネタ作りの井口の一方的な悪口ツッコミネタに、河本が軽く返す。24年4月には、河本は酔ってタクシーを蹴るトラブルを起こすなど、“コンビ間格差”が指摘されてきた。

だが、河本は今月3日に仙台で行われたタイタンメンバーによる「『タイタンGWフェスお笑いin仙台』ピンネタ最強王決定戦」で優勝して、M−1王者の力を見せつけた。今回は他事務所の実力派芸人も出場する“本場所”で真価が問われることになる。

「タイタンライブ」にはゲストとして三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが出演する。

タイタン所属は、他に爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイトが出演する。

全国の映画館28館で「爆笑問題withタイタンシネマライブ」と題して同時生中継される。今回は東京・TOHOシネマズ大井町でも特別上映される。

前売りチケットはチケットぴあ、ローソンチケットで発売中。沖縄・桜坂劇場のみ劇場窓口、電話でも前売りチケットの予約を受け付けている。

当日チケットは各劇場、TOHOシネマズインターネットチケット販売‘vit’で、6月12日午前0時から発売する。