犬が「執拗に顔を舐めてくる」5つの心理

1.大好き！という愛情表現

犬にとって「舐める」ことは、親愛の情を示す代表的な方法です。子犬が母犬に甘えるとき、あるいは仲間同士で親密さを確かめ合うときに行われます。

大好きな飼い主の顔を舐めるのは、心からリラックスし、「あなたは私の大切な家族です」と伝えている証拠です。この時、犬の体はリラックスしており、尻尾をゆったり振っていることが多いのが特徴です。

2.「遊んで！」「お腹が空いた」というおねだり

野生時代の名残で、子犬が親犬に食べ物をねだる際に口元を舐める習性があります。これが家庭犬にも受け継がれており、お腹が空いたときや、退屈で構ってほしいときに「ねえ、気づいて！」という合図として顔を舐めることがあります。

もし決まった時間や、飼い主が何かに集中している時に舐めてくるなら、この「おねだり」の可能性が高いでしょう。

3.飼い主をなだめようとしている

犬は相手の表情や声のトーンを敏感に察知します。飼い主が怒っていたり、悲しんでいたり、あるいは家庭内の雰囲気がピリピリしているとき、犬は不安を感じます。

そんなとき、相手を落ち着かせ、場の空気を和らげようとして顔を舐める「カーミングシグナル（落ち着かせる合図）」を送ることがあります。これは「そんなに怒らないで、仲良くしようよ」というサインです。

4.自分自身を落ち着かせようとしている

何らかの理由で不安や緊張を感じているとき、自分自身の気持ちを鎮めるために舐め続けることがあります。これは、人間が緊張したときに貧乏ゆすりをしたり、爪を噛んだりする行為に似ています。

引っ越しなどの環境の変化や、来客、大きな音などに反応して執拗に舐めてくる場合は、愛情表現というよりも、犬自身が「安心したい」と必死になっているサインかもしれません。

5.顔についている「匂い」や「塩分」が気になる

非常に現実的な理由として、飼い主の肌に残った食べ物の匂いや、化粧品の香り、あるいは汗に含まれる塩分に興味を持って舐めている場合があります。

犬にとって人間の肌は「情報の宝庫」です。特に食事の後や外出から帰った直後にしつこく舐めてくる場合は、単純に「良い匂いがするぞ」「これは何の味だろう？」と探索を楽しんでいる側面が強いと言えます。

そのままにしておいても大丈夫？

愛犬からの熱烈なキスは嬉しいものですが、衛生面を考えると手放しで喜べない面もあります。基本的には、健康な犬が健康な飼い主の顔を少し舐める程度であれば、大きな問題になることは稀です。

しかし、犬の口内には人間にはない細菌が存在することを忘れてはいけません。免疫力が低下しているときや、小さなお子様、高齢者がいる家庭では、口や目などの粘膜、あるいは傷口を舐めさせないよう注意が必要です。

過剰に神経質になる必要はありませんが、「愛情表現」と「衛生管理」のバランスを保つことが、お互いの健康を守るようにしましょう。

しつこく舐めるときの適切な対応

静かにその場を離れる

犬がしつこく舐めてきたら、声をかけずに黙って立ち上がり、別の部屋へ移動しましょう。犬にとって、飼い主が反応してくれることは（たとえ叱られていても）「構ってもらえた」という報酬になってしまいます。

舐めた瞬間に大好きな飼い主がいなくなるという経験を繰り返すことで、犬は「舐めると遊びが終わってしまう」と学習し、次第に回数が減っていきます。

「おすわり」や「待て」で指示を出す

舐めるという動作を、別の動作に置き換えさせる方法も有効です。顔を舐めようとしてきた瞬間に、冷静な声で「おすわり」や「待て」と指示を出しましょう。

犬は一度に二つの動作をすることが難しいため、指示に従うことで舐めるのをやめるきっかけになります。上手に指示に従えたら、舐める以外の方法（優しく撫でるなど）でしっかり褒めてあげてください。

おもちゃや知育玩具で気をそらす

退屈やエネルギーが余っていることが原因で舐めてくる場合は、意識を他へ向けさせましょう。噛んでも良いおもちゃや、中におやつを隠せる知育玩具を与えるのが効果的です。「飼い主を舐めるよりも楽しいことがある」と教えてあげましょう。

特に、舐める行為に没頭しやすいタイプの犬には、鼻や頭を使って遊べる道具を用意してあげると、精神的な満足感を得やすくなります。

叱ったり大声を出すのは逆効果

「やめて！」と大きな声を出したり、手で払いのけたりするのは避けましょう。犬はそれを「飼い主が喜んで遊んでくれている」と勘違いし、さらにエスカレートしてしまうことがあります。

また、怖がりの犬の場合は、強い言葉で叱られることで恐怖を感じ、余計に自分を落ち着かせようとして舐める動作が増えてしまう悪循環に陥ることもあります。あくまで冷静に、淡々と対応するようにしてください。

まとめ

犬が顔を舐めるのには、必ず理由があります。それが愛情なのか、助けを求めるサインなのかを見極めることが大切です。

しつこい時は、無視や指示を上手に使い分けながら、お互いが快適に過ごせる距離感を見つけましょう。愛犬の本当の気持ちに寄り添うことで、今よりもっと深い絆を築けるはずですよ。