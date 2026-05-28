あまりに心優しく賢いバーニーズマウンテンドッグの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107万6000回再生を突破し、「めちゃくちゃ賢い…」「こんな素敵なことってある！？」「映画化した方がいいくらい感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：プールで『溺れたフリ』をした結果→4頭の大型犬が焦り、心配をして…家族愛を感じる『感動の光景』】

ママがプールで溺れたら…？

Instagramアカウント「fuji.umi82」の投稿主さんは、『ふじ』ちゃん、『うみ』ちゃん、『都』ちゃん、『雅』ちゃんという4匹のバーニーズマウンテンドッグと暮らしています。

ママと4姉妹は、この日みんなでプール遊びを楽しんでいたそうです。すると突然、ママがプールへ落下。そのまま溺れたフリをしてみると、真っ先に反応したのは長女のふじちゃんでした。異変を察した瞬間、迷うことなくプールへ飛び込み、ママの元へ向かって泳ぎ始めたのだとか。

その姿からは、「助けなきゃ！」という強い気持ちがひしひしと伝わってきたそうです。ふじちゃんは必死な表情でママのそばへ向かい、なんとか救おうとしていたといいます。

末っ子たちの葛藤

その様子を見た次女のうみちゃんも、すぐにプールへ入水。姉妹そろってママを助けようとする姿に、家族の絆を感じずにはいられません。

一方で、末っ子の双子・都ちゃんと雅ちゃんはプールサイドでオロオロ。特に都ちゃんは、普段は自分からプールへ入ることができないほど水が苦手なのだそうです。それでも、ママをじっと見つめる表情には強い不安がにじんでいました。「どうしよう」「助けたい」という気持ちはあるのに、一歩を踏み出せない様子だったといいます。

まさかの結末に感動

しかし、その直後に驚きの出来事が起こります。なんと都ちゃんが、自分から初めてプールへ飛び込んだのです。

少し先に飛び込んでいた雅ちゃんが、泳ぎながらママの元へ向かうと、首から下がっていた紐をパクリ。そのまま必死に泳ぎながら、プールの階段部分まで引っ張って移動させたのだとか。無事に救出されたママを見て、みんな大喜び。水が怖くても、大好きな家族を助けたい一心で行動した雅ちゃんの姿に、多くの人が胸を打たれました。

4匹それぞれの優しさと深い家族愛が伝わる、感動的なワンシーンだったのでした。

この投稿には「ほんとにママが大好きなんですね」「感動して涙しました」「救助犬に選ばれる理由がわかりますね」などの温かなコメントが寄せられています。

仲良し4姉妹の日常はInstagramアカウント「fuji.umi82」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuji.umi82」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。