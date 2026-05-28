「透け透けすぎて消えそうだよね!?」玉森裕太、イケメンショットに反響！ 「ヒョウ柄!? めちゃめちゃ新鮮!!」
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは5月27日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「透け透けすぎて消えそう」な玉森裕太
ファンからは「お肌真っ白」「透明感えぐい、、！」「透け透けすぎて消えそうだよね!?」「何でこんなに美しいのー」「ヒョウ柄!? めちゃめちゃ新鮮!!」「個性的な服も着こなしちゃう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「透け透けすぎて消えそう」な玉森裕太
「お肌真っ白」「透明感えぐい、、！」玉森さんは、6枚の写真を投稿。ド派手なヒョウ柄のポロシャツにレザーパンツを合わせた存在感抜群のコーディネートに身を包んでいます。しかし、撮影のコンセプトは幻想的で、玉森さんの表情もアンニュイな様子。そのギャップがモードな雰囲気を演出しており、とても格好いいです。
セットアップ姿も披露22日の投稿では、スリーピースのセットアップを着用した姿を披露した玉森さん。スタイルの良さが際立っています。ファンからは「いや、脚長過ぎん」「着こなしがさすが過ぎる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)