大山容疑者の新たな目撃情報から読み取れることは… 元警視庁刑事の見解

5月13日ごろ、たつの市の住宅で親子が殺害された事件。殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者（42）の足取りは、5月17日、事件現場付近で住民に目撃されたのを最後に途絶えていましたが、警察は27日、大山容疑者の画像を新たに公開しました。

【写真を見る】イスに座る緑っぽい服装の男 警察が新たに公開した大山賢二容疑者（42）の画像

新たな目撃情報からわかることや、今後予想される容疑者の行動について、元警視庁刑事・吉川祐二氏が見立てを解説します。

◎吉川祐二：元警視庁刑事 現在は警察時代の経験を生かし防犯コンサルタントとしても活躍

現場から約2km離れた橋の下 近隣住民が目撃→不審に思い撮影

警察によりますと住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれていて、母の澄恵さん（74）の死亡にも関与しているとみられています。

警察は27日、大山容疑者の画像を新たに公開。5月20日、現場から約2km南にある揖保川の觜崎橋の下で、不審に思った近隣住民がスマートフォンで撮影したものだということです。

【これまでに確認されている大山容疑者の足取り】

5月14日：JR播磨新宮駅（事件現場の最寄り）とJR本竜野駅（たつの市中心部）の防犯カメラ

5月16日：高砂市での職務質問に「人を殺した」と話す→その後たつの市に戻される

5月17日：現場付近の防犯カメラ

（5月19日：遺体発見）

5月20日：橋の下で近隣住民が目撃

服を着替えて逃走か 元警視庁刑事「洗濯物やコインランドリーで窃盗した可能性」

20日に撮影された画像では、大山容疑者は緑っぽい服装でイスに座っています。これまでに撮影された画像や映像と比較すると、靴の特徴は似ていますが、上着は別のものに見えます。

捜査関係者によりますと、16日に高砂市内で警察官が職務質問をした際、大山容疑者は緑っぽい服を持っていなかったということです。

警察は大山容疑者が複数回、服を着替えて逃走しているとみていますが、その着替えはどこで調達したのか。

元警視庁刑事・吉川祐二氏は「洗濯物やコインランドリーで窃盗した可能性」を挙げたほか、「協力者がいる可能性も否定できない」と指摘しています。

なぜ現場から2kmしか離れていない場所に？ 所持金は550円・スマホやクレカ持たず

16日に高砂市内で警察が職務質問を行った時点では、▼スマホ・クレカなし、▼所持金550円という状況だった大山容疑者。

現場から2kmしか離れていない場所にいた理由について吉川氏は、「ヒッチハイクで移動しようとしても顔がばれている」とした上で、「雨風をしのげて金がかからない場所に潜伏するしかなかったのでは」との見解を示します。

（吉川氏）「容疑者が隠れることが可能な場所と言えば、公園や、家と家の間の隙間で雨風がしのげる場所。一番危険なのは、空き家の中に潜伏していることも十分に考えられます」

「今もたつの市近辺にいる可能性が高い」今後予想される大山容疑者の行動とは

大山容疑者は今後、どのような行動をとることが予想されるのでしょうか。

（吉川氏）「職務質問に『人を殺した』と答えた時点では自首の意図があったかもしれませんが、すでに指名手配にも気づいているであろう今となっては逃走を続けるつもりでいるとは思います。しかしやはり限界がありますので、何とか自分で出てくるという方法も考えているのではないでしょうか。いずれにしても今もたつの市の近辺にいる可能性は非常に高いと思います」

帰宅時に気をつけるべきこと「もし人の気配や物音を感じたら…」

また、容疑者が留守中の住宅に侵入する可能性についても吉川氏は言及。近隣住民らへ、外出先から帰宅した際の注意を呼びかけています。

（吉川氏）「自宅に戻って玄関の扉を開けた時に、室内に何らかの気配を感じた時や物音がする時には、必ず警察に通報してください。それが結果的に何にもなくても結構です。不審な状況や中に人がいる可能性がある時には、必ず警察に通報した上で室内に入るという対策をとるべきです」

【指名手配】大山賢二容疑者（42）の特徴

警察は大山容疑者に関する情報提供を呼びかけています。

【大山賢二容疑者（42）について】

身長約160cm

やせ型

【情報提供先】

兵庫県警たつの署

(0791) 63-0110

（2026年5月28日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）