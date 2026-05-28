究極の沼らせボディを叶える！【パーツ磨き】で透明感を高める三種の神器♡
本格的な肌見せシーズン突入で、ヤバッと思っているコ必見！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、究極の沼らせボディを叶えるアイテムを3つご紹介します。首や背中、手など、目立つのに忘れがちなパーツなど細かい部分まで磨くのがコツなんです♡
なにはともあれ透明感！で沼
肌見せ服を誰よりも可愛く着こなすカギは、明るく透き通るようなお肌。
清潔感があって、華やかなオーラもあふれ出し、まわりの人をひと目でキュンとさせちゃう♡ そんな透明感は、日々の乾燥＆くすみケアで培って。
細かいトコロまで【パーツ磨き】で沼！
究極の沼らせボディは、360度どこから見られてもきれい！
それを実現するためには、首や背中、手など、目立つのに忘れがちなパーツも、丁寧にケアするところからスタート。抜かりない美しさで気になる彼を沼に引き込んじゃお。
Item 【Kracie】肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケア
どんな角度でも使えるスプレー化粧水。手が届きにくい背中ニキビも楽にケア。
Item 【KOSÉ】INFINITY クールジェル ネックセラム 75g
3種のクール成分入りで冷たくうるおす首元用美容液。サラサラパウダーも配合され、ベタつきも気になりにくい。
Item 【YVES SAINT LAURENT BEAUTE】ケアクラッシュ セラムクリーム 50mL
うるおいを与えながらバリア膜を形成し、ダメージを受けやすい手肌を守る。
撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣