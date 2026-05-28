【漢字クイズ】「青息吐息」or「青息叶息」正解はどっち？こんな四字熟語知らない！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「青息吐息」と「青息叶息」では、どちらが正しいでしょうか？

「吐」と「叶」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「青息吐息（あおいきといき）」でした！

青息吐息とは、非常に苦しく、困り果てた時に漏れる元気のないため息や、また、そのような苦境にある状態のことを指す四字熟語。

主に、ビジネス上でのトラブルや、苦しい家計の状況などを表現する際に使われることが多い言葉ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）