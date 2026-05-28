◆テニス ▽全仏オープン第５日（２８日、フランス・パリ）

女子シングルス２回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、大会自身最高に並ぶ７年ぶりの３回戦進出を果たした。２４年パリ五輪銀メダルで、同７２位のドナ・ベキッチ（クロアチア）に７−６、６−４のストレートで勝ち、３回戦では同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）と対戦する。

ともに突然、ミスが連続したり、大事な局面で安定しないプレーが続いた。先に相手のサービスゲームを破っても、すぐに敗られる応酬で、ゲームはもつれた。しかし、第１セットはタイブレイクで大坂がギアを上げて先取。第２セットは４オールから２ゲームを連取してストレートで決着をつけた。「もっとたくさん、皆さんの前で（勝って）試合をしていきたい」と話した。

１回戦に続き、ド派手なウェアで登場した。１回戦は、真っ黒なジャケットにロングスカートでドレスのような姿だったが、この日は、金ぴかのジャケットに、白いレースのスカートのようないでたちで入場し、またしても観客を驚かせた。