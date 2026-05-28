長野県松本市の中心部で去年閉店したパルコの建物が、1か月後、複合商業施設として再スタートを切ります。増える観光客の需要も捉えた計画が進められ、街も変化し始めています。



建物の中で進む内装や設備の工事。入り口には看板が取り付けられ、壁をよじ登るマスコットも。

ここは、6月末にオープンを控えている松本市の旧松本パルコの建物です。



塩尻市・70代

「一度は来てみようかな。それで面白そうだと思ったら、また来ます」

松本市・20代

「パルコがあった時とにぎやかさは違う感じにはなってしまうと思うけど、楽しみにしています」





40年余り松本のシンボルとして愛されてきた松本パルコ。松本のファッションの聖地としてもにぎわいました。しかし、去年2月。売り上げの低迷などを理由に、その歴史に幕を下ろしました。やまきまちづくり研究所 山下修平代表（チーフコンサルタント）「松本城があって、観光客がいてにぎわって、若い方もいる。商業の中心核がなくなるってことはあってはならないと思いました」建物の後利用について手を挙げたのが、都内に本社を構える「やまきまちづくり研究所」。全国で200件以上の商業施設の再生を手掛ける商業コンサルティング会社です。やまきまちづくり研究所 山下修平代表「決まった名前が、松本シェーナ」今年3月には、公募を経て施設名を発表。“シェーナ”は、イタリア語で舞台やシーンを意味していて、コンセプトである「劇場型」を象徴していると強調しました。やまきまちづくり研究所 山下修平代表「劇場っていうのは自分が演じるところです。生活する若い方たちが、ここの場所で自分で何か演じてみたいだとか、自分で商売をやる。これも演じますよね」市民などがここでさまざまなチャレンジをして、街を盛り上げる場に。まだ全容は明らかにされていませんが、地下1階から6階まで約40店舗の出店が予定されています。テナントの核と位置付けるのは、総合ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」。そのほか、簡易宿泊施設やビアガーデン、俳優の由美かおるさんの健康教室が開かれるカルチャースタジオも入ります。やまきまちづくり研究所 山下修平代表「まずやらなきゃいけないのは、膨大なる観光客が行き場がない夜。これはまさしく作らなきゃいけないなと思って」日常的に利用する市民だけではなく、観光客の取り込みも狙います。背景にあるのが、松本市を訪れる観光客の増加です。去年1年間で496万人余りと、コロナ禍前の水準に回復。なかでも、外国人の宿泊者数は、円安の影響などから39万人余りと過去最高を更新しています。松本シェーナでは、夜間の観光客を呼び込むため、一部のテナントは旧パルコよりも閉店時間を遅くするとしています。（旧パルコは午後8時閉店）さらに、外国人観光客向けに、日本文化を体験できる場も設ける予定です。市民は…。30年以上中心市街地に居住（ 松本市・50代）「何もないよりは（新店が）来てもらえて良いかな。食料品店が入ってくれたらありがたい。この辺にあまりないので」最近松本市にUターン（松本市・50代）「観光でも楽しめる街に変わったなという感じがします」松本商工会議所は、空洞化した中心市街地のにぎわいを取り戻したいと意気込みます。松本商工会議所 清水是昭会頭「いろいろな人が集い過ごす、中心的な場になってもらうことを期待しています」松本市の中心市街地では、去年3月に百貨店の井上本店が閉店。再来年3月までに、外資系ホテルが開業する計画が進んでいます。今後の松本市の中心市街地については…。松本商工会議所 清水是昭会頭「今後はショッピングを楽しむことはもちろん、そこで過ごす（滞在する）ことを楽しむ場所になっていくのではないでしょうか」周辺の店舗との共存・共栄を目指すとしている松本シェーナ。市内の事業者との連携は不可欠です。まちなか未来Talk 小口拓也さん（五幸専務）「私どもも、これをやっぱりチャンスと捉えています」近くで不動産業などを営む五幸の小口拓也専務は、市内の事業者などでつくる「まちなか未来Talk」のメンバーです。「まちなか未来Talk」は、中心市街地の活性化に取り組む協議団体。去年11月には、旧パルコ隣の花時計公園でキッチンカーを集めたイベントを開催しました。まちなか未来Talk 小口拓也さん（五幸専務）「松本シェーナさんのオープンと関連したイベントや、この隣接しているパブリックスペースである花時計公園の活用みたいなことに重きを置いて活動しております」相乗効果を目指し、周辺の商業関係者も主体的にまちづくりに取り組む必要があると考えています。観光客の需要も取り込む街へと変化し始めた松本市。6月30日の松本シェーナのオープンを皮切りに、市民も巻き込んだにぎわいをつくり出せるか、注目です。