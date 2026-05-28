バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻を所持していたとして逮捕されました。日本バレーボール協会の会見で、事件発覚の経緯や入手経路についても言及がありました。

■「大変に遺憾」 “大麻所持”バレー日本代表選手を逮捕

バレーボール男子日本代表の“国際大会に向けたキックオフ会見”のはずでしたが…。28日午後3時すぎに明らかになったのは、日の丸を背負う“日本代表の逮捕”です。

日本バレーボール協会 専務理事・國分裕之氏

「代表を集めてきょうからスタートという初日に、このような事態になってしまって、大変に遺憾に思っております」

警視庁に逮捕されたのは、バレーボール男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者。捜査関係者によりますと、27日夕方、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。

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高校時代から、“頭ひとつ抜けた存在”だったという佐藤容疑者。身長は2メートル超え。ポジションは、前衛の真ん中に立つミドルブロッカーです。

佐藤駿一郎容疑者（当時16歳）

「自分がしっかりとチームを引っ張って、チームで一番の得点源になるように。全国に行きたい」

2018年には、高校3年生で日本代表入り。日の丸を背負う選手として活躍してきました。

■自由時間利用しパチンコ店へ向かったか “警察を見た”人は…

大麻を所持していたとみられる“27日のスケジュール”は。

日本バレーボール協会 技術委員会委員長・南部正司氏

「今シーズンの宣材写真撮影。その後はフリーということで、自分の時間に費やしていいと」

佐藤容疑者はその自由時間を利用して、板橋区のパチンコ店へ向かったとみられます。

パチンコ店の前で“警察を見た”という人は。

集まる警察を目撃

「警察の自転車が3台止まっていて、パトカー1台、2人で来ていました」

――何時ごろ

集まる警察を目撃

「（きのう）午後5時半ぐらい。連れて行かれる人は見ていないです」

■事件発覚の経緯、入手経路は？

日本バレーボール協会 技術委員会委員長・南部正司氏

「私が警察と話したのは、夜の8時すぎ。『本人の所持品から薬物が見つかりました』と」

――どういう経緯で発覚

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日本バレーボール協会 専務理事・國分裕之氏「本人が外出した時に落とし物をして、落とし物が警察に届けられて、本人の身分が分かる物があったので、本人が引き取りに行きました。その中で所持品検査をした時に、該当物があったと警察から聞いています。知り合いから手に入れたという情報を警察が言っていた」

逮捕を受けて、日本バレーボール協会は「このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」とコメントしています。