『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「コートにくるんで…バッグ窃盗か 防犯カメラに一部始終」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

北海道釧路市の飲食店に設置された防犯カメラの映像。赤いドレスを着た人物は、イスの上に置かれたショルダーバッグに近づくと、バッグの上に素早くコートをかけました。

しかしこのバッグは実は、別の従業員のものだといいます。自分の黒いバッグは、コートをかけたバッグの隣に置きました。

そして、仕事が終わると、自分の黒いバッグとともにコートにくるんだものも一緒に抱えて、出て行くように見えます。出て行ったあと、バッグが置かれていた場所には、なにもありませんでした。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、ダンス講師の女（43）。今月4日午前1時すぎ、アルバイト従業員の名刺入れが入ったショルダーバッグ、時価およそ7万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、ヘルプスタッフとしてこの飲食店に不定期で勤務していたということです。

調べに対し「バッグなどを間違えて持ち出したが、盗んだ認識はない」と容疑を否認しています。