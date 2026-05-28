【図々しい！タダで祭り参加？】勇気をだして聞いてみたら…みんな優しい！＜第18話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第18話 事情を知った今【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんは子ども会に加入しようと決意しました。こうやって雑談しながら詳細を教えてもらえれば、変に身構えずに説明を聞けるし、自分で検討できます。きっとユイさんたちは、こうやって丁寧に説明をしてほしかったものの自分から聞きに行く勇気が足りず、足が重くなっていたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第18話 事情を知った今【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんは子ども会に加入しようと決意しました。こうやって雑談しながら詳細を教えてもらえれば、変に身構えずに説明を聞けるし、自分で検討できます。きっとユイさんたちは、こうやって丁寧に説明をしてほしかったものの自分から聞きに行く勇気が足りず、足が重くなっていたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび