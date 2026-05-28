＜図々しくない？＞おやつのケーキの大きさが違ってトラブルに。「ずるい！」と言われムカついたけど…
子どもが友だちを家に連れてくるようになると、気づかいが増えるものです。おやつを出すかどうか、出す場合はどんなものにするのか……。大人にとっては小さなことでも、子ども同士では思わぬトラブルに発展することもあるようです。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは「子どもの友だちにおやつのことで文句を言われた」というママの投稿。親切心で出したおやつが、思わぬ展開になってしまったようです。
『おやつにケーキを切りわけたら、1つだけ少し大きくなってしまった。さりげなく「これは娘のものね」と言ったら、ある女の子が「〇〇ちゃんのケーキだけ大きいのはずるい」と言ってきてムカついた。「〇〇ちゃんのママはいつも〇〇ちゃんを贔屓している」と騒ぎ立てるから、じゃんけんすることに』
結果、その子に一番大きなケーキを渡すことになったと言います。「人の家で遊んでいるのだから我慢してほしいと思う私の心が狭いのか」と投稿者さんは戸惑っています。
子どもとはいえ図々しいと感じるママたち
まず見られたのは、その女の子の態度に驚いたという声でした。
『人様の家で出された食べものに文句を言うなんてイヤな子』
『ケーキを均等にカットするのは難しいのに文句を言うなんて、子どもとはいえムカつきます』
子どものこととはいえ、人の家で出されたものに文句を言う態度に違和感を覚えるママも少なくないようです。また、こんなコメントもありました。
『こういう話を聞くと、わが子がお友だちの家でどう振る舞っているのか考える。普段から“食べさせていない子”と思われないように育てないと』
子どもの行動は、そのまま家庭のしつけとして見られてしまうこともあります。だからこそ、自分の子どもの振る舞いを想像したという声も少なくありませんでした。
大人として、はっきり言ってもいいのでは？
一方で、親としてもう少し強く対応してもよかったのではないかという意見もありました。
『「ごめんね、うちのケーキだからね」って言ってもよかったと思う。図々しい子には親が牽制していい』
『「だって娘ちゃんのママだもん」で押し切ってもよかった気がする』
子ども同士のことだからと遠慮するのではなく、大人として線引きをしてもよいのではないかという考え方です。実際、別の体験談も寄せられていました。
『うちの子のレアカードをちょうだいとしつこく言う子がいて、「それはうちのお金で買ったものだから、もらえると思わないでね」と真顔で言ったことがある』
子ども相手でも、家庭のルールや価値観をはっきり伝えることは必要だという声もありました。
子どもにとって公平さは重要かも。トラブルにならない工夫を
一方で、今回の出来事について「わけ方を工夫した方がよかったかもしれない」というコメントも見られました。揉めごとの種はまかない方がいいとの意見です。
『私なら少し大きく切ってしまったケーキは、同じ大きさになるように切りなおす』
『大きくなった部分を少し削って、切れ端は自分が食べる』
子どもは大人が思う以上に「公平さ」に敏感かもしれません。ほんの少しの違いでも、トラブルになることがあります。そのため、最初から差が出ないように調整するというママも少なくないようです。また、こんな意見もありました。
『ひとつだけ大きいものがあっても、自分の子に渡す発想はない。子どもたちに自由に選ばせるかな』
『大きいのは娘のだからとみんなに言うのは、わざわざ波風を立てている気もする』
『「〇〇ちゃん家ってママが贔屓するからイヤ」と思われたら、子どもの得にならない』
こうした声からは、「わが子が可愛い」という気持ちと同時に、友だちとの関係や周囲の目を意識するママの思いも伝わってきます。子どもたちが気持ちよく遊べるようにするには、小さな公平感への配慮も大切なのかもしれません。
家のルールを決めておく
さらに、そもそもおやつを出さないという意見もありました。
『一度出すと当たり前になるのもイヤだし、アレルギーの問題もあるから出さない』
『わけにくいものはトラブルの元だから、個包装のお菓子にする』
おやつは善意で出しているものだからこそ、トラブルが続くようなら出さないという選択をする家庭もあるようです。また、トラブルを防ぐためにルールを決めているママもいました。
『ケンカしない。食べるのはテーブルで。されたものに文句を言わない。守れなかったら家には入れませんと最初に伝えている』
子どもたちにとっても、ルールがある方が安心して過ごせるのかもしれません。
子ども同士のやり取りは、ときに大人が驚くような展開になることがあります。親切で出したおやつでも、わけ方や受け取り方によっては思わぬ摩擦が生まれることもあるでしょう。だからこそ、家庭ごとのルールを決めたり、トラブルになりにくい方法を選んだりする工夫が大切なのかもしれません。子どもたちが気持ちよく遊べる時間を守るためにも、ママとしてできる距離感や対応を考えていきたいものです。