3Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×④Âç±«¿»¿å¡Ä¡ÈÄãÃÏ¤ÎÈï³²¡É¤Î´í¸±ÅÙ¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¡¡¡Ö¥¥¥¯¥ë¡×¤â¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤ò
28Æü(ÌÚ)¤«¤é¡¢Èï³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç±«¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£½µ¤Ï5²ó¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òKRY¥¦¥§¥¶ー¥»¥ó¥¿ー¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
5²ó¥·¥êー¥º¡Ö¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×
①¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©/②ÅÚº½ºÒ³²/③²ÏÀîÈÅÍô/④Âç±«¿»¿å/⑤µ¤¾ÝËÉºÒÂ®Êó
º£²ó¤Ï¡Ö④Âç±«¿»¿å¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡¢¡ÖÂç±«¡×¤ä¡Ö²ÏÀîÈÅÍô¡×¤Ê¤ÉºÒ³²¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ô»ú¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÆÃÊÌ·ÙÊó¤È·ÙÊó¤Î´Ö¤Ç¡Ö´í¸±·ÙÊó¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÖÂç±«¡×¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡ÖÂç±«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄã¤¤¤È¤³¤í¡×¤Î¡Ö¿»¿å¡×¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±«¤¬°ìÅÙ¤Ë¹ß¤ë¤È¡¢±«¤Î¿å¤ÏÄã¤¤½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤¿¤ê¡¢²¼¿åÆ»¤Ê¤É¤Î¿å¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¹¡¢¤Ê¤É¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®²ÏÀî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀî¤È¤Î¹çÎ®Éô¤Ç¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Àî¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë½ê¤Ç¿å¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÀî¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÆâ¿åÈÅÍô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥¿ー¸½¾Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¿å¤äÀî¤ÎÎ®¤ì¤ÇÄã¤¤½ê¤Ë¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î²È²°¤ËÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡¢Âç±«¤ËÈ¼¤¦Äã¤¤½ê¤ËÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë2Âç±«Ãí°ÕÊó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë3Âç±«·ÙÊó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë4Âç±«´í¸±·ÙÊó¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë5Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë»þ¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡¢¡Ö¥¥¥¯¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤É¤Î¾ì½ê¤Ç´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë¿§ÅÉ¤ê¤Ç¼¨¤¹¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àî¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë´í¸±ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö¹¿¿å¥¥¥¯¥ë¡×Äã¤¤½ê¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ë´í¸±ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö¿»¿å¥¥¥¯¥ë¡×¤Î2¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊó¡ÖÂç±«¥¥¥¯¥ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥¥¯¥ë¤Î¿§¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç±«¤ÎÃí°ÕÊó¡¢·ÙÊó¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤è¤ê¤¤áºÙ¤«¤¯´í¸±¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
µ¤¾ÝÂæ¤«¤éÃí°ÕÊó¤ä·ÙÊó¡¢´í¸±·ÙÊó¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥¥¥¯¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉºÒ¾ðÊó¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
5²ó¥·¥êー¥º¡Ö¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¡×
¡¡¡¡¡¡①¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
¡¡¡¡¡¡②ÅÚº½ºÒ³²
¡¡¡¡¡¡③²ÏÀîÈÅÍô
º£²ó¡ä④Âç±«¿»¿å
¼¡²ó¡ä⑤µ¤¾ÝËÉºÒÂ®Êó