イラン情勢の影響により、裾野の広い石油製品は、様々な業種に影響を与えています。愛知県一宮市にある創業約80年のクリーニング店。親子2人で経営しています。

【写真を見る】中東情勢の悪化で懸念される石油製品不足 ビニール･溶剤･燃料･ハンガーなど…「オイルショックと比べいまの方が酷い」愛知・一宮市の老舗クリーニング店

（おしゃれクリーニングホワイト 疋田久人さん）

Q.一枚ずつビニールがかかっている？

「この時期一番忙しい時期なので、大量に消費する」

衣替えのシーズンに入った4月から、預かる服の数が一段と増えたそうで、いま心配するのは…





「年内もつか…」ビニール入荷見込みなし

（疋田久人さん）「ビニールは入荷の見込みがないと言われている。在庫がなくなった時にどうかなと不安」

中東情勢の影響をうけて、服を保護するビニールがこの先入荷の見込みがないといいます。



（疋田久人さん）

「年内はもつかな」

Q.年内に状況が改善してくれればいい？

「それを望むだけ」

Q.ビニールなしで渡せばいいのでは？

「一番に汚れないのと、触る時にバラバラにならないので袋は必要」

Q.価格転嫁は？

「していない。考えてはいるが、簡単に値上げすると客に負担がかかる」

Q.経営圧迫するのでは？

「耐えるしかない」

服を洗う溶剤も5月から1.5倍に

追い打ちとなっているのが…



（大石邦彦アンカーマン）

「溶剤は無色透明で、水よりドロっとしている。シンナーほどきつくないけど石油のにおいがする」

服を洗う溶剤も、石油製品のため影響をうけています。仕入れ先からは「5月分から価格を1.5倍に値上げする」という連絡が4月にあり、急遽 在庫の確保をしました。



年内分の溶剤は確保できたと言いますが、今後のさらなる値上げと供給不足が心配です。

オイルショックと比べて…「いまの方が酷い」

加えて…



（疋田久人さん）

Q.これはどんなもの？

「これはボイラー。熱源を作る店の心臓部。燃料は灯油を使っている」

Q.結構使う？

「使います。仕事が忙しい時はずっと動かしている。いまは一番ピークなのでよく使う」

仕上げのためのスチームアイロンにも、灯油は欠かせません。



（疋田博史さん）

Q.このスチームは？

「灯油を使っています。どんどん値上がっています」

Q.オイルショックと比べてどう？

「いまの方が酷い」

「今後の先行き見えず不安…」

さらに…



（疋田久人さん）

Q.ハンガーも石油製品？

「そうです。プラスチック製品なので」



ハンガーは中東情勢の影響を受けて3円近く値上がりし、1つが現在10円ほどということです。

（疋田博史さん）

Q.ハンガーも返してもらえると楽では？

「常連さんは持ってくる。ありがたい」



（疋田久人さん）

「いまは耐えながら あるものでやっているが、今後の先行きの見込みが見えないところが不安」



帝国データバンクによりますと、2025年1月～12月までに倒産したクリーニング店は全国で24件。休業・廃業・解散は合わせて42件で、取りまく環境はますます厳しくなっています。