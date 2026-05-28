お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が27日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。「この世で一番嫌いな作業」を明かした。

リスナーからやってほしい企画として「イモトが“これキツいよね、やりたくないよね”と思うもの」という意見が寄せられ、イモトは「自分の中の“あるある”で言うと、標高4000メートル以上での、朝起きた時の寝袋を詰め込む作業。これ、超嫌なのよ」と語った。

日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」の企画で、これまでキリマンジャロ、マッターホルン、マナスル、マッキンリー、アイガーなどの登頂に成功しているイモトならではの感想。

スタッフから笑い声が上がる中、「分かるかな？これ、この世の中で一番嫌いな作業かもしれない。ベースキャンプだと何泊もするから、毎日詰めなくてもいいんだけど、これがキャンプ1、キャンプ2、キャンプ3って上がってくると、毎日移動するから、朝起きて最初にする作業が、まず自分が使った寝袋を、これに入る？っていうくらいの小さい袋に詰め込んで行く。空気を抜きながら。でも、明らかに面積で言うと20分の1くらいにしなきゃいけないの。で、また寒いところの寝袋だから、ボリュームもあるわけよ。ダウンの量も。これがここに入るかなみたいなやつを。キャンプとかだと、マットとかも全部空気抜いて、電気で自動でみたいなのがあるけど、やっぱり背負わないといけないから、なるべく重さを軽くしないといけないから」と説明。

さらに「しかもまた持って上がらなきゃいけないから。せっかく時代の進化しているから、何かうまくならないかなみたいな」と言い、「やっぱり標高高くなると、朝起きた時にクラクラしたりとか、頭痛とかあって。そんな中での作業…本当に嫌だよね。たまに、辛いです、みたいな空気出して誰かやってくれるの待ってたりした時もありました。そういうあるあるもあります。結果的には、ほとんど自分がやらなきゃいけないんだけど。そこからテント畳んだりもするから…」とした。

その後「山あるある、かな？登山あるある？」と言うが、スタッフの「しかも標高4000メートル以上!?」という声に「誰が共感できるんだろう…」と苦笑していた。