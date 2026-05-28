入野自由、ミニアルバム『HUMOR』発売決定！8月29日には「入野自由　納涼祭2026」が開催決定！

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数々の人気アニメ作品や話題の舞台にて活躍中の入野自由が、2026年月8日26日にミニアルバム『HUMOR』のリリースと、同週8月29日(土)に「入野自由 納涼祭2026」を開催することが決定した。

本情報は、27日開催の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026」羽田公演内で発表された。

ミニアルバム『HUMOR』は、「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026」で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜ＭＣについて歌った「LOVE YA TUESDAY」（入野作詞）をはじめ、TVアニメ「神の庭付き楠木邸」で入野と同じく主題歌を担当するだいじろー（JYOCHO）提供曲「こころの置き方」、佐伯youthＫ提供曲「ネコジタ」と、既に先行配信されている「アイニ」「僕らの歌」といった6曲を収録。入野のミニアルバムのリリースは約4年ぶりとなる。

更に、「入野自由 納涼祭2026」がミニアルバム発売週の8月29日(土)に開催されることが決定。イベントタイトルに納涼祭を掲げ、ライブツアーでは観ることのできないミニライブを予定。2026年夏の締めくくりに、入野と楽しい思い出を一緒に作ろう。

また、ミニアルバム『HUMOR』のコロムビアミュージックショップでの予約者を対象とした特典として、8月29日(土)開催の「入野自由 納涼祭2026」チケット最速申込となる“『CD予約先行』シリアル配布キャンペーン”が、5月28日(木)18時より開始された。

期間中にCMS専用カートにてご予約いただいたお客様を対象に、「CD予約先行」抽選申込用シリアルコードが配布されるため、ぜひチェックしてほしい 。

さらに、同イベント後には全国アニメイトでのCD予約者を対象とした「HUMOR」発売記念お渡し会の開催も決定！いずれのイベントも詳細はオフィシャルサイトにて確認しよう。

あわせて、「HUMOR」の発売を記念して、コロムビアミュージックショップ、アニメイトでは各ショップそれぞれ、限定セットの販売も決定した。

コロムビアミュージックショップでは『CMS限定セット』として、最新ツアー「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」のステージの模様を凝縮した、メモリアルなフォトブック（A5サイズ/28P）付きのセットを販売。また、全国アニメイトでは、「ぶらさがりアクリルキーホルダー」が付属する『アニメイト限定セット』を販売する。ここでしか手に入らないグッズをぜひ手に入れてほしい。

ますます盛り上がっていく入野自由の2026年アーティスト音楽活動の続報に期待しよう！

●リリース情報

8月26日発売

入野自由 ミニアルバム

『HUMOR』

【豪華盤（CD2枚組）】

品番：COCX-42729-30

価格：￥5,940（税込）

・エムカード（収録内容未定）

・入野自由私物カメラ撮影!携帯用ステッカー（仮）

・フォトカード1枚 （全3種からランダムで1枚封入）

・スリーブケース

【通常盤（CD）】

品番：COCX-42731

価格：￥2,750（税込）

CD予約はこちら

https://irinomiyu.lnk.to/HUMOR_ec

＜CD＞ ※通常盤、豪華盤共通

収録予定曲（順不同）

・わからない

作詞・作曲：スージー 編曲：ゴホウビ

・アイニ

作詞・作曲 : 鶴崎輝一 編曲：倉内達矢

・僕らの歌

作詞・作曲・編曲：渡辺拓也

・LOVE YA TUESDAY

作詞：入野自由 作曲：伊藤純平 編曲：湯浅 篤

・こころの置き方

作詞・作曲・編曲：中川大二郎（JYOCHO）

・ネコジタ

作詞・作曲・編曲：佐伯youthK

＜豪華盤収録CD＞

・「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026“Humor is Human”」ライブ音源CD

（収録曲、曲数未定）

CMS限定セット

IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human” フォトブック付（全1種）

【豪華盤】CMS限定セット（豪華盤＋フォトブック）：税込￥7,590 (税抜￥6,900)

【通常盤】CMS限定セット（通常盤＋フォトブック）：税込￥4,400 (税抜￥4,000

・IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human” フォトブックは豪華盤、通常盤共通です

・A5サイズ／28P（本文24P）

※セット商品は数量限定のため、なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※仕様は予告なく変更になる可能性もございます。

アニメイト限定セット

ぶらさがりアクリルキーホルダー付（全1種）

【豪華盤】アニメイト限定セット（豪華盤＋ぶらさがりアクリルキーホルダー）：税込￥7,440 (税抜￥6,764)

【通常盤】アニメイト限定セット（通常盤＋ぶらさがりアクリルキーホルダー）：税込￥4,250 (税抜￥3,864)

・ぶらさがりアクリルキーホルダーは豪華盤、通常盤共通です

・約7cm

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。

●イベント情報

入野自由 納涼祭2026



2026年8月29日(土)

会場：品川インターシティホール

《1部》開場13:30／開演14:00

《2部》開場16:00／開演16:30

グッズ付きチケット：10,500円 (税込) [グッズ：アパレルステッカー付きポーチ]

通常チケット：7,000円 (税込)

※「グッズ付きチケット」の販売はCD予約先行（CMS早期予約特典）のみでの販売となります。

※ドリンク代別途必要

※各券種は販売スケジュールに関係なく、販売予定数に達し次第終了致します。予めご了承ください。

チケット券種の詳細はこちら

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/live.html#live

チケット発売情報

CD予約先行（CMS早期予約特典）

「HUMOR」CD予約受付期間：2026年5月28日(木) 18:00〜6月15日(月) 23:59

※コロムビアミュージックショップの専用カートからCDをご予約

※申込シリアル送付日：2026年6月22日(月) 18:00頃を予定しております。

※「グッズ付きチケット」の販売はCD予約先行（CMS早期予約特典）のみでの販売となります。

CD予約先行チケット申込受付期間（抽選）：2026年6月24日(水) 15:00〜7月5日(日) 23:59まで

※シリアルコードを使用して、チケットのお申込みが可能です

CD予約先行（CMS早期予約特典）はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR/

オフィシャル先行（抽選）

受付期間：2026年7月23日(木) 15:00〜7月29日(水) 23:59

発売記念イベント

期間内に「HUMOR」を、全国アニメイト（通販含む）にてご予約（全額内金）いただいたお客様に、応募シリアルをお渡しいたします。

ご応募いただいた方の中から、抽選で発売記念イベントにご招待！

2026年8月29日(土)

品川インターシティホール

内容：お渡し会

時間：19:30〜

※集合時間などの詳細は当選した方にお知らせいたします。

応募シリアル配布期間：2026年5月27日(水)〜2026年7月20日(月・祝)

申込期間：2026年5月27日(水)〜2026年7月20日(月・祝) 23:59

詳しくはオフィシャルHPをご確認ください

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

特典情報

店舗別オリジナル特典

・アニメイト：

豪華盤…L判ブロマイドA（複製サイン＆コメント入り）

通常盤…L判ブロマイドB（複製サイン＆コメント入り）

・ゲーマーズ：

豪華盤…L判ブロマイドA（複製サイン＆コメント入り）

通常盤…L判ブロマイドB（複製サイン＆コメント入り）

・Amazon.co.jp：

豪華盤…豪華盤ジャケット絵柄メガジャケ（24cm×24cm）

通常盤…通常盤ジャケット絵柄メガジャケ（24cm×24cm）

・コロムビアミュージックショップ：

豪華盤…アナザージャケットA

通常盤…アナザージャケットB

・とらのあな：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・タワーレコード：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・ネオウィング：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

・楽天ブックス：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り） ※2形態共通

※ブロマイドはそれぞれ別のビジュアルを使用

アニメイト早期予約特典

特典内容：ミニフォト（複製サイン入り） ※サイズ54mm×86mm

対象店舗：アニメイト全店＋通販

対象商品：豪華盤、通常盤 （アニメイト限定セットも対象）

【受付期間】2026年5月27日(水) 21:00〜7月12日(日) 23:59

CMS早期予約特典

CD予約受付期間中にコロムビアミュージックショップの専用カートにてご予約いただいたお客様を対象に、8月29日(土) 開催『入野自由 納涼祭2026』の「CD予約先行」抽選申込用シリアルコードをご案内いたします。

申込シリアルをお持ちの方は、各公演の「CD予約先行」にお申込みいただけます。

CD予約受付期間（シリアル配布対象）：2026年5月28日(木) 18:00〜6月15日(月) 23:59

対象商品：豪華盤（CMS限定セット含む）、通常盤（CMS限定セット含む）

※必ず「CD予約先行抽選申込用シリアルコード配布」の専用カートからご予約ください

詳細はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR0829event/

CMS抽選キャンペーン

コロムビアミュージックショップ専用カートから入野自由ミニアルバム「HUMOR」（8/26発売）をご予約・ご購入いただいた方の中から、抽選で15名様に、「入野自由 直筆サイン＆ニックネーム入りA5ビジュアルカード（全1種）」をプレゼント!

ミニアルバム「HUMOR」写真のアザーカットを使用した特別ビジュアルカードに、入野自由本人が直筆でサインとお客様のニックネームを入れたスペシャル仕様となります。

受付期間：2026年5月28日(木) 18:00〜8月31日(月) 23:59

当選人数：豪華盤（CMS限定セット含む）購入者から10名／通常盤（CMS限定セット含む）購入者から5名

※ビジュアルカード絵柄は豪華盤、通常盤同じです

※必ず「抽選キャンペーン」の専用カートからご予約ください

詳細はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/e/eHUMOR/

※CMS早期予約特典とCMS抽選キャンペーンのカートは異なりますのでご注意ください。

＜PROFILE＞

入野自由（IRINO MIYU）

東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。

主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』『花緑青が明ける日に』『超かぐや姫！』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、舞台『リア王』『ブロードウェイ・バウンド』『キャッシュ・オン・デリバリー』などがある。2026年4月より放送開始のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」でアニメ主題歌を初担当。

関連リンク

入野自由オフィシャルサイト

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/