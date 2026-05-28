熱戦が続く鹿児島県高校総体。28日は飛込が行われました。落下時間は、およそ2秒。その一瞬にかける高校生の姿がありました。

高さ10mから飛び込む、高飛び込み。今年は、鳳凰高校3年の久保彪選手1人での出場となりました。

（鹿児島ダイビングクラブ・坂之上卓コーチ）「小学2年生のころからずっと教えていて、もう高校最後の年に。あっという間」

10年間、クラブチームで練習を積んできた久保選手。去年、インターハイと国スポで9位。今年こそ、全国入賞・そして表彰台を目指しています。

基本となる4つの技と、自由に選べる5つの技の合わせて9回、次々に飛んでいきます。

7本目、挑戦を始めた大技に臨みます。

（久保彪選手）「より上を目指すため。現状の技だけだと点数が伸びないので」

（坂之上卓コーチ）「先週初挑戦。オリンピック選手もこの技を選択する。見ていてこっちも緊張する。失敗したらリスクが大きい、けがする可能性もある」

（久保彪選手）「風が気になって長く考えてしまって、思うような演技ができなかった」

今回は、回りすぎてしまいました。

それでも合計得点は、去年のインターハイ5位相当の411点。さらなる成長に期待が高まります。

（久保彪選手）「初めてなので、改善はここからいくらでもできる」

（坂之上卓コーチ）「いまチャレンジしているところなので、決めれば高得点を狙える。モチベーションを上げて頑張ってほしい」

一方、飛び込み板を使う3m飛板飛込には3人が出場し、男子は久保選手、女子は茺田選手が優勝。出場した3人は、九州大会に進みます。

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