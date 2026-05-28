アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてからきょう28日で3か月となりましたが、戦闘終結への見通しは立たないままです。

「在庫が底をついてしまう」。石油製品の生産が不安定な中、鹿児島県内企業への影響はさらに深刻になっています。

（記者）「車に欠かせないこちらのエンジンオイル。この店では在庫が不足する不安を抱えている」

中古車を販売する鹿児島市宇宿の「ガレージクロスロード」です。

エンジンオイルは、エンジンの動きをスムーズにしたり、内部を冷却したりする役割があり、車の整備や車検で使っています。

メーカーから「4月は在庫がない」…20リットル缶2つだけを入荷

しかし、メーカーから「4月は在庫がない」と言われ、今月は20リットル缶2つだけを入荷できたといいます。

（ガレージ・クロスロード 山口淳代表）「オイルが無くなれば車に限らず機械で動いているものは動かなくなってしまう。総理大臣の見解では足りているという話だが、どこかで流通の目詰まりが起きているのではないか」

来月以降の入荷の見通し立たず

来月以降の入荷の見通しは立っておらず、このままでは1、2か月ほどで在庫が底をつく見通しです。さらに今月に入って、最大30%ほどの値上げの連絡を受けたといいます。

戦闘の終結を願う一方、中東依存のリスクを感じています。

（ガレージ・クロスロード 山口淳代表）「中東依存ではだめ。オイルショックから価格に走って、安いところから仕入れる危うさ出た」

奄美・外壁塗装現場も資材が入らない

長引く中東情勢の影響は、離島にも及んでいます。

（記者）「こちらの住宅では現在、外壁の塗装作業が行われていますが、こうした現場でも資材不足の影響が出始めています」

奄美市の田中塗装・田中隆幸社長です。田中社長によりますと、住宅などの外壁の塗装に使う下地用の塗料が、ものによっては1か月ほど前から入荷できないといいます。

塗料を薄めるためのシンナーに至っては、全く手に入らない状況です。

（田中塗装 田中隆幸社長）「（さび止めなどの）下塗り溶剤系は全然入ってこない。この状態が続いたら、現場があっても塗れない。下塗りがない」

大雨や台風シーズン…残る在庫はあと1か月分

大雨や台風シーズンを迎えた中、いずれの塗料も、残る在庫はあと1か月分だといいます。

（田中塗装 田中隆幸社長）「コロナの時はそれほど影響はなかったが、塗料関係なので厳しい」

先が見通せない中東情勢。事態は深刻化しています。

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