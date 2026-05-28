アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が、「夢みたいなこと」が起きたと報告した。

２８日までにインスタグラムで「映画『ミニオンズ＆モンスターズ』デビー役 日本語吹替を担当させていただきます」と報告し「まさかわたしが！ミニオンズの世界に参加させていただける日が来るなんて！！！今日の報告会見でもお話しさせていただきましたが、オーディションの合格報告をいただいたのは誕生日の翌日でした。まさに対バンライブに向かう最中！！」とつづると、ミニオンのぬいぐるみを抱いた写真を添えた。

「３２歳、とっても大きな誕生日プレゼントをいただいた気持ちでした。本当に夢みたいです！！！！８月７日(金)に全国ロードショー 皆様、劇場でお待ちしています」とファンに呼びかけた。

この投稿にファンからは「えええー！すごい！」「おめでとうございます ミニオンすごすぎます！」「オーディションで勝ち取ったの凄すぎだし、常に挑戦し続ける愛理さんが本当に自慢の推しで誇らしいです！」「かわいいーーー！！！」「ミニオンも愛理ちゃんもかわいい」「ミニオンに埋もれてる愛理ちゃんきゃわいい」などの声が寄せられている。