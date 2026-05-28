武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。気象庁は新しい防災気象情報の提供をきょう午後に始め、あすから本格運用します。



平島気象予報士

きょうは、新しい防災気象情報が出た際に、どのように行動すればいいのか詳しくお伝えします。



新しい防災気象情報の大きな特徴は、4つの災害について「レベルの数字」と「警報などの名称」を組み合わせて発表することです。





まず「警戒レベル2」です。気象庁から「レベル2大雨注意報」などが発表される段階で、ここでの住民の行動は「避難行動の確認」です。武道キャスターハザードマップを見て、自分の家が危険な場所にあるかどうか、どこへどう逃げるかを確認してください。平島気象予報士続いて「警戒レベル3」です。気象庁から「レベル3大雨警報」などが発表されます。自治体が「高齢者等避難」を発令する目安となります。武道キャスター自治体からの避難情報に注意し、危険な場所にいる方は、早めの避難を心がけてください。平島気象予報士そして、全員が危険な場所から離れなければならないのが「警戒レベル4」です。今回の改定で新しく作られた「レベル4大雨危険警報」などが発表されます。武道キャスター自治体が「避難指示」を出す重要な目安です。危険な場所にいる人は速やかに避難してください。平島気象予報士最後が、すでに災害が発生している可能性が極めて高い「警戒レベル5」です。気象庁から「レベル5大雨特別警報」などが発表されます。自治体が「緊急安全確保」を出す目安ですが、この段階ではすでに外へ避難することが不可能な状況になっていることがあります。取るべき行動は、命を守るため直ちに身の安全を確保することです。武道キャスター河川の氾濫や高潮の特別警報が出た際には、少しでも高い場所に移動するなどその場でできる最善の行動を取ってください。自治体の避難指示についてですが、レベル4の危険警報が発表された場合でも、必ずしも避難指示が出されるわけではないんですよね。平島気象予報士避難指示は、夜間かどうかや地域ごとのリスクなど様々な状況を考慮して判断されるため、自治体としても難しい判断を迫られることがあります。3年前に富山県で初めて線状降水帯が発生した際、南砺市では、住民に避難を呼びかけていた男性が土砂崩れに巻き込まれて死亡しました。当時、市からの避難指示は出されていませんでした。南砺市総務部 吉本幸治 総務課長「線状降水帯が発生して真夜中の出来事だったもんですから、市としましては避難指示を出すのに躊躇したと、非常に悩ましい状況やったと。防災気象情報の改善に合わせて南砺市防災アプリの文面やシステムの改修を行って新しい形でお知らせしたい。皆さんの安全安心に努めていきたい」平島気象予報士行政が出す避難指示には、大きなジレンマがあるとされています。やみくもに出せば「空振り」に慣れてしまい、逆に出すのが遅れれば手遅れになりかねません。さらに、夜間や激しい雨の中では、外へ避難すること自体が危険になる場合もあります。様々な事情から避難指示が出ていなかったり、避難所がまだ開いていなかったりすることは十分にあり得ます。行政の指示を「待つ」のではなく、私たち自身が情報を集め、自分や大切な人の命を守るためにどう行動するかが大切です。自分が今いる場所が本当に避難の対象なのかどうか、確認するのに役立つのが、気象庁がホームページなどで公開する「キキクル」です。地図上で安全かどうかを確認できます。こちらは、富山県で初めて線状降水帯が発生した3年前のデータ映像です。石川県から富山県西部にかけて、地図の色がみるみる変わっていくのが分かります。実は、このキキクルの色も、新しい防災気象情報とひも付いています。赤は「警戒レベル3」に相当する危険度。そして、紫は「警戒レベル4」に相当する危険度です。このように、危険が迫る様子をリアルタイムで教えてくれます。あすは、KNBが防災気象情報をどのようにお伝えしていくのか、ご紹介します。