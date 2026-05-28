同居する妻に暴行し、けがをさせたとして、三重県警鈴鹿署は28日、ラグビーリーグワン1部の三重のLOトレヴァ・ホゼア＝ホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ＝容疑者（26）を傷害の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は25日午後4時半ごろ、妻（28）を押し倒し、馬乗りになって両腕や胸をつかむなどし首や胸などに打撲の軽傷を負わせたとしている。調べに「胸ぐらをつかんでベッドに押し倒したが、馬乗りにはなっていない」などと容疑を一部否認しているという。

オーストラリア出身のホゼアは、2025年に三重に加入し、今季は17試合に出場した主力LOの1人。リーグワンキャップ41を持つ。

▼三重

三重ホンダヒート所属のトレヴァ・ホゼア選手が、5月28日に妻への暴行の疑いで逮捕されました。

このたびは、所属選手が逮捕されるという事態となり、誠に遺憾に存じますとともに、日頃より応援・ご支援いただいている皆さまならびに関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当チームといたしましては、今後の警察による捜査に全面的に協力してまいります。

▼リーグワン

リーグワン参加チームの所属選手が暴行の疑いで逮捕されたことは大変遺憾であり、ジャパンラグビーリーグワンとしても、今回の件を重く受け止めております。ジャパンラグビーリーグワンは、今後、事実関係の確認を行った上で、懲罰規定に基づき、本事案を規律委員会への付議の要否を判断いたします。

なお、付議となった場合、規律委員会において本事案に関する調査および審議を行い、審議結果については改めてご報告いたします。