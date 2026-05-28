映画「君のクイズ」の公開後「検証」舞台あいさつが２８日、都内で行われ、吉野耕平監督とともに、主演の中村倫也（３９）が登壇した。

イベントでは共演の神木隆之介から音声での質問が。「今のお気持ちをご自身の一番得意なものまねで感想をいってほしいです。あなたたちの答えをお待ちしております」とリクエストされ、中村は「うるさいわ！本当に困った子だよ〜」と嘆いて笑わせた。

中村は椅子から立ち上がると、「ご清聴ください。『僕が吉野作品に一番うまく染まれるんだ！』」と、「機動戦士ガンダム」シリーズのアムロ・レイの渾身（こんしん）のものまねを披露。クオリティーの高さに観客からは拍手が巻き起こった。中村は「神木を呼びなさい。あいつこういうのちゃんとチェックしますからね！」とさらに笑わせていた。

映画は直木賞作家・小川哲の傑作ミステリーが原作。中村は「すごく多くの方に見ていただきたい作品。この作品は考えたりもできるし、誰かと話して答えを共有したくなると思う。ぜひ見ていただけたらうれしい」と呼びかけた。