タレントでモデルのマギーが28日、世界ラリー選手権（WRC）ラリージャパンの中継に出演。ラリージャパンでは初めて名古屋城周辺で行われたセレモニーとなったが、中継ではマギーが人力車に乗るシーンがあり、ファンから反響が寄せられた。

【映像】人力車に乗る優雅な姿（別カットあり）

この日、現地から生中継されたオープニングセレモニーのリポートに出演したマギー。青と白のチェック柄の衣装に身を包んだマギーは、笑顔で手を振りながら人力車に乗って華やかに名古屋城下をゆく様子が流された。

番組内で人力車に乗っていたことについて触れられると、マギーは「そうなんですよ。名古屋城の目の前まで乗らせていただいて」とコメント。「結構今日もう蒸し暑くて、名古屋が。なんですけれど、人力車でいい風を浴びさせていただきました」と明かし、「貴重な、楽しい体験をさせていただきました」と満面の笑みを浮かべた。

ラリーカーと同じ“車”である人力車に乗って優雅に登場し、中継に華を添えたマギーの姿に、ファンからは「姫やん」「ゆれてる！」などのコメントが寄せられ反響を呼んでいた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）