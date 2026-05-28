今年2月に創部し、岡山を拠点に活動する社会人野球チーム「三協クリエイト硬式野球部」には、かつてプロ野球のドラフト1位に指名された選手も入団。

【画像を見る】「おかわりくん3世」2023年まで楽天・中日でプレーしたあの選手もいる「三協クリエイト硬式野球部」

創部1年目での都市対抗野球大会出場を目指して、練習に熱が入っています。

今年2月に創部したばかり ドラ1選手も入団

山あいにあるグラウンドに打球音が響きます。岡山市北区の総合建設業「三協クリエイト」によって、今年2月に創部された社会人硬式野球部です。ホームグラウンドを置かず、美作市の野球場など県内各地を転々としながら汗を流しています。

チームの指揮をとるのは、津山市出身の亀澤恭平さん。プロ野球・中日などで活躍し、現役引退後は、美作市のショウワコーポレーション硬式野球部で監督を務めました。



（亀澤恭平監督）

「全カテゴリーから選手を獲得して、選手一人一人の良さがたくさん出ている個性あふれるチームだなというのはすごく思っています」

（亀澤恭平監督）

「三協クリエイトという名前が日本に知られるよう、死ぬ気で頑張っていきます」



チームには、プロ経験者3人を含む個性的な顔ぶれがそろいます。中には、2023年まで楽天でプレーした引地秀一郎投手や中日の福島章太投手、「おかわりくん3世」と親しまれた渡部健人選手も…。

なぜ、彼らは入団を決めたのでしょうか。選手の思いや意気込みは【後編】にまとめています。