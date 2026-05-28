今年2月に創部し、岡山を拠点に活動する社会人野球チーム「三協クリエイト硬式野球部」には、かつてプロ野球のドラフト1位に指名された選手も入団。創部1年目での都市対抗野球大会出場を目指して練習に熱が入っています。

【画像を見る】「おかわりくん3世」2023年まで楽天・中日でプレーしたあの選手もいる「三協クリエイト硬式野球部」

プロ経験者3人を含む個性的な顔ぶれがそろう

チームは、プロの経験者3人を含む30人で始動。中には、亀澤恭平監督と同じく、ショウワコーポレーションから移籍した引地秀一郎投手の姿も。





引地投手は、倉敷商業高校の出身で、最速151キロの豪快なストレートを武器に、2023年まで楽天でプレー。身長188センチの長身を生かした、闘志あふれる投球が持ち味です。

（引地秀一郎投手）

「もう一度、上の舞台（プロ）に行くっていうことを目標に掲げてやっているので。亀澤さんにも誘われましたし、都市対抗出場を本気で狙うと話していたので、そういう点で決めました」

元中日ドラフト4位のあの左腕も

また、倉敷工業高校の出身で、元・中日の福島章太投手も名を連ねます。



創部から4か月。ここまで毎月、企業や大学チームなどを相手に実戦経験を積んできました。戦績は13勝8敗2分け。チームの勝利に貢献している一人に、爆発的なパワーで長打を連発する選手が…。



プロ野球・埼玉西武ライオンズでプレーしていた渡部健人選手です。

「おかわりくん3世」のいま

「おかわりくん3世はこの男に決まりだ。背番号8・渡部健人」

2020年のドラフト会議では西武から1位指名を受け、多くの期待を背に入団。2023年には、6本のホームランを放つなど長打力を発揮し、一時はチームの中軸として活躍しました。



しかし、その後はけがなどで一軍定着とはならず、去年のオフに戦力外通告を受けました。合同トライアウトに参加するも声はかからず…。再起をかけ、選んだのが三協クリエイトでした。



（渡部健人選手）

「野球をやらせてもらえる環境をもらったので、野球を終わることができなかったので、もう1回上を目指してやっていけたらと思って決めました」

野球を続けたい…。その一心だったといいます。技術に磨きをかけるため、自らの状態を確かめながら練習に打ち込みます。



（渡部健人選手）

「打つ人間だと思って。そこをどんどん磨き上げて、都市対抗は一発勝負なので、チャンスでの一打というのはチームの勝敗に関わると思うので、突き詰めてやってます」

大観衆の中で活躍していた選手 入団の決め手は？

岡山に来て3か月。オフの日はチームメイトとカフェで過ごすなど、新天地での生活にも慣れてきたようです。

（渡部健人選手）

「全然慣れましたね。前回（西武時代）と変わらず自然豊かでいいすね」



充実した日々を送っていると話しますが、華やかなプロの世界に未練がないわけではありません。

（渡部健人選手）

「大観衆の中でプレーできたことは、良かったし、楽しかった。（プロの世界に）戻れるのであれば戻りたい」



なかなか入部を決断できなかった渡部選手。その中で決め手となったのは、亀澤監督の存在でした。

「同じ元プロ」監督とどうすればこのチームがよくなるか話し合っている

（渡部健人選手）

「同じ元プロなので、いろいろ野球も知っていますし、意見交換して非常にやりやすい。どうすればこのチームがよくなるのか話しながらやっている」



ここまで、放った長打5本のうち4本がホームラン。チームの屋台骨である渡部選手がこのチームで目指すものは…。

（渡部健人選手）

「創部1年目なのでフレッシュに。どんどん勝ち続けていって、全国に三協クリエイトという名を広めていって、有名になっていけたらと思う」

このメンバーと行きたい、都市対抗

都市対抗野球大会の一次予選開始があすに迫る中、きのう（27日）ミーティングが行われました。

（亀澤恭平監督）

「1年目とはいえ、これだけ戦力を蓄えて一次に挑むから自信をもって。勝ちましょう」

（引地秀一郎選手）

「いい調整ができて大会にしっかり合わせてばっちりだと思います。自信はあるので、しっかり恐れず投げていきたいなと思います」

（キャプテン 藤原大智選手）

「楽しみもあり、多少の緊張もありという、いい状態で迎えられるんじゃないかなと思っています。自分たちの野球をしっかりやって自分たちのリズム、自分たちの野球をしっかりできるようにやっていきたいと思っています」



創部から4か月。産声を上げたばかりのチームの挑戦です。

（亀澤恭平監督）

「楽しみですね。とてつもなく難しいところというのも分かっているんですけど、ここで監督をさせてもらえる以上、そこにどこまでも挑戦したいという気持ちもありますし、このメンバーといきたいですね、都市対抗」

都市対抗野球大会出場を目指して…。三協クリエイト硬式野球部は、あす（29日）からの一次予選に臨みます。