日本人選手がメジャーリーグで活躍する姿は、長年にわたり多くのファンに感動を与え続けてきた。特に、打率という重要な指標で高い成績を残した選手たちは、その技術と精神力の高さを証明している。今回は、日本人選手の中でシーズン打率トップ10をランキング形式で紹介し、その詳細について掘り下げていく。

【MLBデータ】日本人投手のメジャー最多奪三振ランキング

まずは、7位－10位。

【7位―10位】

10位：福留 孝介

シーズン打率 .262（2011年／530打数139安打）

9位：岩村 明憲

シーズン打率 .274（2008年／627打数172安打）

8位：井口 資仁

シーズン打率 .281（2006年／555打数156安打）



7位：鈴木 誠也

シーズン打率 .285（2023年／515打数147安打）

続いて、上位6人を6位からお届け。

6位：青木 宣親 シーズン打率 .288（2012年／520打数150安打）

2012年、ミルウォーキー・ブリュワーズに所属した青木宣親は、MLBデビューイヤーであるにもかかわらず打率.288、また出塁率も.355と非常に高い数字を残した。その後も安定した成績を残し、MLB6年間の通算打率も.285を誇った。青木はNPBでの実績を引っさげ、メジャーリーグの高い競争環境に挑戦し、その打撃技術を遺憾なく発揮することに成功した。



5位：吉田 正尚 シーズン打率 .289（2023年／537打数155安打）

吉田正尚はWBCでの活躍を引っ提げて、MLB初年度を迎えたが、いきなりその才能を遺憾なく発揮した。名門レッドソックスの4番を任された吉田は、開幕戦からヒットを記録すると、年間140試合に出場し、155安打、打率.289のハイアベレージを記録した。また、2塁打も33本、ホームランも15本で、長打力も十二分にアピールする1年となった。



4位：城島 健司 シーズン打率 .291（2006年／506打数147安打）

城島健司は、シアトル・マリナーズで2006年に打率.291を記録した。彼はNPBから直接MLBに移籍した初のキャッチャーであり、その挑戦は非常に大きな意味を持つものだった。堅実な打撃で、147安打、18本塁打、76打点を積み重ねたが、チームへの貢献は打撃に留まらず、キャッチャーとしての守備力とリード面でもチームを支え、そのリーダーシップは、マリナーズのピッチングスタッフに大きな安心感を与えた。



3位：松井 秀喜 シーズン打率 .305（2005年／629打数192安打）

2003年に読売ジャイアンツを飛び出し、MLBの名門ニューヨーク・ヤンキースに入団した松井秀喜は、世界中から注目を集めプレッシャーのかかる中、開幕戦からタイムリーを放つなど、ニューヨークの野球通もうならせる活躍を見せた。デビュー年から163試合に出場.287とハイアベレージを残し、2年目も.298。そして、3年目にはキャリアハイとなる.305を記録した。MLBで日本人選手が3割を超えたのはイチローと松井秀喜のみであることからも、いかに大変な記録かがうかがえる。また、この年は192安打、116打点とこちらもキャリアハイ。デビュー年の活躍や、2009年のワールドシリーズMVPなど、記憶に残る活躍を見せた松井秀喜だが、記録に関しては、2005年が最も活躍した年であった。

2位：大谷 翔平 シーズン打率 .310（2024年／636打数197安打）

ア・リーグのエンゼルスから、ナ・リーグのドジャースに移籍、さらに二刀流を封印して臨んだこの年は、シーズン開幕時に起きた詐欺被害も加わり、イレギュラーの連続だった。にもかかわらずバッティングはさすがの安定感で、4月の月間打率は.352、5月も.312と好調。夏場は伸び悩んだが、9月には.393という驚異的な打率をたたき出した。終わってみれば、1位のルイス・アラエス（パドレス）.314と僅差の打率.310を記録（リーグ2位）。さらに、54本塁打、130打点、OPS 1.036 はリーグ1位、197安打、59盗塁はリーグ2位と、この年の主要部門のほぼすべてを制圧するものだった。



1位：イチロー シーズン打率 .372（2004年／704打数262安打）

日本に留まらず、世界を代表する安打製造機、MLBの歴史に名を刻む日本人選手は、やはりこの男。イチローはシアトル・マリナーズに所属していた2004年シーズンに、彼のキャリアの中でも特に輝かしい記録を残した。この年、イチローは打率.372を記録し、MLB全体でもトップの成績を収めた。さらに、シーズン最多安打記録である262安打を達成し、ジョージ・シスラーが1920年に記録した257安打を84年ぶりに更新する偉大な記録達成となった。また、打率3割以上を10年連続で達成し、MLBの生涯打率で.311という驚異的な数字も残している。イチローは日本人の垣根を超え、現在でも多くの若手メジャーリーガーから尊敬を集めている。

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日本人選手たちがMLBで残した成績は、彼らの卓越した技術と努力の賜物。特に上位にランクインした選手たちは、それぞれの持ち味を活かし、チームの勝利に貢献してきた。大谷翔平選手は、二刀流復活となったが、今年も好調なシーズンを送っている。自身の記録を塗り替えることができるか、楽しみだ。

（SDAA編集部）

※）日本時間2026年5月28日時点（改訂版）