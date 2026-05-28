就職活動や昇進試験において選ばれるのはやはり、優秀な人だ。しかし「頭がいい」とは、具体的にどのような資質を意味するのか。組織開発コンサルタントが、日本独自の評価制度によって生まれた日本社会の歪みを指摘する。※本稿は、勅使川原真衣『「頭がいい」とは何か』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

成果主義よりも

年功序列を望む若手が増えた

2025年夏、産業能率大学総合研究所が毎年恒例で実施している新入社員を対象とした調査において、驚きの結果が出ました。

「年功序列的な人事制度と成果主義的な人事制度のどちらを望むか」という毎年定番の設問に対して、「年功序列を望む」との回答が56.3％となり、1990年度の調査開始以来、はじめて「成果主義を望む」という回答（43.6％）を上回ったのです（図表6）。

この36年目にして初となる逆転現象の背景にあるものは、「頭のよさ」という曖昧にして強力な概念が氾濫している現状と決して無関係ではないと私は捉えています。

そのような現在地も踏まえた上で、いよいよ本記事では「頭がいい」という粒度の粗い評価軸と、その落とし穴について切り込んでいきたいと思います。

「頭がいい」という価値観が現代社会でどう作用し、人と組織をどう縛っているのか。その構造を解きほぐしていきましょう。

「頭がいい」は

過去への評価

「頭がいい」という尺度・基準は、極めて恣意的で曖昧です。

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