STARGLOW、品川ヒロシが監督した新曲「Good Boys Anthem」MVのメイキング映像公開

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STARGLOWが、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVメイキング映像を公開した。

■副音声ではメンバーのコメントも楽しめるファン必見の内容

品川ヒロシが監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しずつ崩れていく。

雨の倉庫で追い詰められたTAIKIとGOICHIの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。弱さや迷い、傷ついた過去さえも抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲のもつメッセージを鮮明に提示している。

今回公開されたメイキング映像では、メンバー初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたというストーリーのMV撮影の裏側に密着。和気あいあいとしたオフショットがふんだんに盛り込まれている他、副音声ではメンバーのコメントも楽しめる、ファン必見の充実した内容となっている。

なお、今作の配信リリースを記念し、豪華特典が当たるデジタルキャンペーンも実施されているので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」



2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」



2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■関連リンク

「Good Boys Anthem」デジタルキャンペーンの詳細はこちら

https://starglow.tokyo/news/music/1057/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/