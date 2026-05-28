【投資部門別売買動向】海外勢が8週連続で買い越し、8週合計買越額は7.9兆円 (5月第3週)
●海外勢が8週連続で買い越し、8週合計買越額は7兆9497億円
東証が28日に発表した5月第3週(18日～22日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週後半にAI・半導体株が買い戻され、日経平均株価が前週末比1929円高の6万3339円と2週ぶりに大幅上昇したこの週は、海外投資家が8週連続で買い越した。買越額は4609億円と前の週の5572億円から縮小した。8週間合計の買越額は7兆9497億円に上る。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週連続の売り越しだった。売越額は393億円と前の週の7476億円から急減した。現物と先物の合算では2週ぶりに買い越し、買越額は4215億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は2週連続で買い越し、買越額は2773億円と前の週の2128億円から増加した。
一方、個人投資家は2週ぶりに売り越し、売越額は1402億円だった。前の週は1720億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が3週連続で売り越し、売越額は2104億円と前の週の2420億円から減少した。
日経平均が大幅反発する中、海外投資家が8週連続で買い越し、8週合計買越額は7兆9497億円となった。
■投資部門別売買代金差額 (5月18日～22日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
5月 ―――
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が28日に発表した5月第3週(18日～22日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週後半にAI・半導体株が買い戻され、日経平均株価が前週末比1929円高の6万3339円と2週ぶりに大幅上昇したこの週は、海外投資家が8週連続で買い越した。買越額は4609億円と前の週の5572億円から縮小した。8週間合計の買越額は7兆9497億円に上る。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週連続の売り越しだった。売越額は393億円と前の週の7476億円から急減した。現物と先物の合算では2週ぶりに買い越し、買越額は4215億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は2週連続で買い越し、買越額は2773億円と前の週の2128億円から増加した。
一方、個人投資家は2週ぶりに売り越し、売越額は1402億円だった。前の週は1720億円の買い越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が3週連続で売り越し、売越額は2104億円と前の週の2420億円から減少した。
日経平均が大幅反発する中、海外投資家が8週連続で買い越し、8週合計買越額は7兆9497億円となった。
■投資部門別売買代金差額 (5月18日～22日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
5月 ―――
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース