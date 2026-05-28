「警報」や「注意報」など、防災のための気象情報が、28日、大幅に刷新されました。



28日午後から始まった新たな防災気象情報では、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」など災害の種類ごとに、住民が取るべき避難行動の目安、“警戒レベル”の数字と組み合わせた名称となりました。



また、レベル5特別警報とレベル3警報の間で、レベル4に相当する情報として「危険警報」が新設されました。





これからは「レベル5氾濫特別警報」「レベル4大雨危険警報」「レベル3土砂災害警報」などという呼び名で防災気象情報が発表されます。そして、新たな防災気象情報を発信する気象台では、28日、新しいシステムへの切り替え作業が行われました。山本昇治 気象予報士「5月28日・木曜日、時刻は正午をまわったところです。これから気象庁の新たな防災気象情報のシステムへの切り替えが行われます。」下関地方気象台の「現業室」では、福岡管区気象台と連携して気象注意報、警報など各種気象情報を発表する作業を行っています。新たな防災気象情報へのシステム切り替えに伴い、28日は、まず午後0時半頃、全国各地の気象台で、発表していた注意報警報をすべて解除する作業が行われました。切り替え作業が行われている間、気象庁ホームページでは、切り替え前の注意報警報の発表状況と切り替え作業中である旨のメッセージが表示された状態に。気象庁本庁でシステム切り替えが行われたあと、新たなシステムでの作業環境を整え、新たな防災気象情報への切り替えは午後2時前、滞りなく終わりました。下関地方気象台 小山 芳太 防災気象官「新しい防災気象情報は住民の方々が避難行動をとる際に直感的に分かりやすくなるように警戒レベルの数字をつけて発信するようになりました。」「実際、避難の際には、自治体から発令される避難情報に合わせて今回の新しい防災気象情報を適切に利用して適切なタイミングで避難してほしいと思います。」