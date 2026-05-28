5月27日、木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが、Instagramのストーリーズで耳のピアスを公開した。その数の多さが注目を集めているようだ。

Cocomiは、Instagramの「質問箱」でフォロワーから寄せられた質問に答えていた。メイクや恋愛相談などさまざまな質問があったが、ピアスの話題に言及した。

「フォロワーから《ピアスどこに空いてるか見せて欲しいです あとどこで明けましたか》（※原文ママ）と聞かれ、Cocomiさんは《今の所左4右3ですね。お家で開けました。ピアッサー静香》と回答。

母の工藤さんに開けてもらい、現在、左右あわせて7つのピアス穴があるようです。公開した写真にはシルバーで大きめの派手なピアスをつけていました」（スポーツ紙記者）

工藤は木村と2000年に結婚。2001年には長女のCocomi、2003年には次女で女優のKoki,を出産。その後、2人の娘は両親を追って芸能界に足を踏み入れる。

「2018年、当時15歳のKoki,さんは、BVLGARI（ブルガリ）のアンバサダーに歴代最年少で就任。Cocomiさんは、2020年にDior（ディオール）のビューティーアンバサダーに起用されました。姉妹でハイブランドの顔となったことで、一躍 “セレブ姉妹” というイメージが認知されたのです」（芸能記者）

Cocomiはフルート奏者、Koki,は女優として活動し、知名度を高めてきた。Cocomiは音楽活動で露出を増やしている。

「3歳でバイオリン、11歳でフルートを始め、名門の桐朋学園大学音楽学部を卒業しました。大学在学中の2022年にアルバム『de l’amour』をリリースし、現在も全国各地のコンサートホールで演奏しています。

2023年には、博多大吉さん、鈴鹿央士さんと音楽番組『時代を超えた “本物” 名曲 教えて！ヴィンテージソング』（テレビ朝日系）のMCを務めるなど、音楽に関連したテレビの仕事も見受けられます」（同前）

かつては “キムタクの娘” として認知された姉妹だが、最近は変化も見られるという。

「Koki,さんは2025年9月にイタリアのランジェリーブランド『Intimissimi（インティミッシミ）』のローカルアンバサダーに就任し、Instagramでは下着姿のセクシーなモデル写真を公開しています。

Cocomiさんも音楽活動をしつつ、Instagramのストーリーズで寄せられた恋愛相談には、独自の基準で忖度しないアドバイスをするなど、新たな一面が好感を持たれています。

2人とも、大人の女性像を確立し、“自立” したイメージを持たれつつあるようです」（同前）

それぞれの分野で、父に負けない活躍を見せられるか。