5月25日、モデルのダレノガレ明美が、Xで学歴に対する意見を表明し、大きな反響を呼んだ。一方で、最近のダレノガレの“激変”ぶりにも注目が集まっている。

ダレノガレは《わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ。みんな頑張ってんだよ。いろんな道で。自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで》と投稿した。

「なぜ唐突に、学歴や職業に関して発言したのかは不明ですが、賛同する人、反発する人と議論がかわされ、注目を集めました。さらに、お笑いコンビ『コロコロチキチキペッパーズ』のナダルさんや『スリムクラブ』の真栄田賢さんらも反応し、SNSでも拡散されています」（スポーツ紙記者）

にわかに注目を集めることになったダレノガレだが、もうひとつ、話題になっていることがあるという。

「5月下旬から、SNSで最近のダレノガレさんの雰囲気が変わったことを指摘する投稿が拡散されています。発端になったのは、5月24日にInstagramに投稿した写真だったようですが、そこでの写真では、ダレノガレさんは暗めの落ち着いた髪色で、色白の肌が目立っていました。かつてのダレノガレさんに対して“ギャル系”のイメージを持つ人もいたようで、現在の透明感のある落ち着いた“キュート激変”とのギャップを感じる人もいたようです」（芸能担当記者）

実際、Xでも

《くそかわいくてやばい》

《本当にダレノガ?????》

《ダレノガレ明美様ま〜〜〜じで綺麗すぎるしスタイルエグすぎなんです》

など、激変ぶりに驚く声があがっている。

ダレノガレはファッションモデルとして活動し、2010年代から多くのバラエティ番組に出演。大御所や先輩相手にも物怖じせず、裏表のないストレートな言動の“勝ち気キャラ”で人気を博した。近年は、新たな一面も見せている。

「2024年、所属していた事務所から独立し、会社を設立して社長に就任しました。自らがプロデュースするアイライナーなどのコスメブランドは、SNSでも好評です。過去に雑誌のインタビューで、商品の開発から販売までかかわっていることを明かしています。一時期に比べ、テレビでの露出は減りましたが、“実業家路線”に変更しているようです。一方で、今回の学歴への苦言しかり、勝ち気なキャラは健在で、その影響力も垣間見えます」（前出・芸能担当記者）

実業家として、さらに勢いを増しそうだ。