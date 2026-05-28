ローラ、“太もも見せ” 田植えでまたも服装問題に賛否…モデル人脈で広がる “軽装スタイル” への懸念

5月25日、タレントのローラがInstagramを更新し、恒例の “田植え姿” を投稿した。毎回、大胆なファッションがSNSをざわつかせているが、今回は “変化” も見られたようだ。

ローラは《今年の田植えが終わったよ〜 みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜》とつづった。

「ローラさんは、2025年3月、母親の故郷である新潟で1年かけて農業を学んでいくことを宣言。祖父が手放した田んぼの一つを借りているようですが、頻繁に農作業する様子をアップしています。今回は、すみれさんやMayuriさんなど、モデル仲間と一緒に田植えをする写真を投稿していました」（スポーツ紙記者）

農作業に汗を流すローラは、肩が出たオフショルのシャツに太ももが露わになったショートパンツという服装だった。Instagramのコメント欄では、

《こんなスタイル抜群で田植えファッションまで格好い人（ローラちゃん）は見たことない》

など、抜群のスタイルを称賛する声も少なくない。しかし、一方で

《ヒルにかまれない？》

《また肌出して！》

といった、露出度の高い服に困惑する声も見受けられ、賛否が分かれているようだ。

「ローラさんは、2025年6月にもショートパンツに裸足で田んぼに入る写真を投稿したところ、ヒルに噛まれたり、ガラスの破片などでけがをするリスクがあるとして物議を醸しました。

今回は、すみれさんをはじめモデル仲間と一緒に作業していましたが、いずれも胸元がざっくりカットされた作業着やショートパンツなど露出が目立つ服装で、しかも裸足で田んぼに入っていたのです。

ローラさんのモデル人脈で人出が増えたようですが、“軽装スタイル” が広がることに意見が分かれたようです」（芸能記者）

ローラは天真爛漫なキャラクターで2010年代は多くのバラエティ番組に出演したが、2020年に事務所を退社後は、テレビ露出が激減していた。そんななか、農業には力を入れて取り組んでいるようだ。

「Instagramでは、たびたび田んぼを訪れる様子をアップしていますが、ローラさんの肌はかなり焼けており、農作業の “成果” と見る向きもあったのです。

明るい性格で交友関係も広く、今回のように田植えを手伝うモデル仲間も多いのでしょう。そんな影響力のある立場だからこそ、軽装で農作業する姿に不安を覚えた人もいるのかもしれません」（同前）

農業デビューから1年、本格的にこの道に参入していくのか。