全仏OP

テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。女子シングルス2回戦では、タマラ・コルパッチ（ドイツ）が、王欣瑜（中国）との握手を拒否し、物議をかもした。コルパッチは独メディアに対し、その理由を明らかに。ファンも同情の声をあげている。

世界ランキング95位のコルパッチが、同34位の王を2-1（6-2,2-6,6-3）で破った試合後のことだった。ネット際で歩み寄った2人だったが、王が何かをまくしたてると、コルパッチはうんざりした顔で、両手を前に突き出し握手を拒否。そのまま反論しながら、コートを去っていった。

発端は第1セット。アウトの判定に王は納得がいかず。相手コートまで侵入して猛アピールした。スポーツ専門局「EUROSPORT」ドイツ語圏版のインタビューに登場したコルパッチは、「ボールの跡が2か所あり、両方ともアウトだった。彼女はこちらにきて確認していて、彼女の表情を見れば、どちらもアウトだと気づいたのが分かった」と説明した。

試合後に王がまたしてもそのシーンについて抗議したため握手を拒否したのだとし、「彼女（の行動）は反スポーツマンシップ極まりないと思う」と激怒していた。ネット上で握手拒否の映像が拡散すると、海外ファンから様々な意見が上がった。

「タマラ、全て正しい行動だったよ」

「野蛮かつ不必要な出来事。けど、コルパッチはよくやったね」

「スマートでかっこいい振る舞い」

「好感度高い」

「見事な対応」

「いいパフォーマンスだった。全て正しく対応してる」

「幼稚園そのもの」

「審判のジャッジが全て。スポーツマンシップに反するし、試合後まで言ってくるとはね」

「相手側のコートに入ってはいけないのでは？」

「素晴らしいインタビューだね。試合中の対応もお見事」

「相手のコートは立ち入り厳禁だよ。試合で回答したタマラがブラボー」

同局のコルパッチへの中継インタビュー内では、レポーターが映像解析システム「ホークアイ」のデータでもボールが8ミリ出ていたことに言及。コルパッチは「彼女もこれを見ればいいわね」と笑うと、最後は「私に謝りにきてもらえれば」と話していた。



（THE ANSWER編集部）