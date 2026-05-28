◇全仏オープン第5日 女子シングルス2回戦（2026年5月28日 パリ・ローランギャロス）

テニスの4大大会第2戦、全仏オープンが28日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス2回戦で元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）が世界72位のドナ・ベキッチ（29＝クロアチア）と対戦。7−6、6−4のストレート勝利を収め、7年ぶりの3回戦進出を決めた。3回戦は世界17位のイバ・ヨビッチ（18＝米国）と対戦する。

「試合が終わってハッピー。2セットで終われてうれしい。クレーコートが得意な選手に勝ててうれしい。また皆さんの前でプレーできることがうれしい」

24年のパリ五輪で銀メダルを獲得したベキッチとは、過去2度対戦し2勝。第1セットはタイブレークまでもつれる接戦となったが、最後は6連続ポイントで勢いに乗り、7−1でものにした。

勝負どころでは190キロを超えるサーブで圧倒。第2セットはブレークを1つずつ奪った4−4から第9ゲームをブレーク。1時間50分の熱戦を制した。

自己最高タイとなる7年ぶりの3回戦進出。16、18、19年と過去に3度3回戦に進出しているが、次戦で同大会初の4回戦進出を目指す。

初戦に続き、ド派手なウエアでも観客を魅了。この日はゴールドのジップアップにスコートを合わせたコーデを披露。トップスに付けられた白のチュール素材のオーバースカートを取り外すパフォーマンスも見せていた。

試合後、インタビュアーからドレスについての質問が及ぶと、「（観客にも）楽しんでもらいたい一心です」と笑顔。最後にはフランス語でのコメントを求められ、「メルシー（ありがとう）」と照れくさそうに観客へメッセージを送っていた。