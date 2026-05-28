猫が懐いてくれない人の特徴5つ

どんなに人慣れしている猫でも、基本的には見知らぬ人には警戒心を抱きやすく、動作や声の出し方、ニオイまで、猫は仲良くするかどうかの判断材料にしています。

まずは、猫がなかなか懐かない人の特徴を確認しましょう。

1.大きな声や物音を立てる

猫にとって、大きな音や突発的な音は恐怖の対象です。人間よりも聴覚が鋭いことも関係しています。

そのため、日常的に声が大きい人や、足音を立ててバタバタと歩く人、ドアを強く閉めるような人は、猫にとって地味な危険を伴う存在です。無意識であってもバッグなどを投げ置くような、物の扱いが乱暴な人も同様です。

猫と同じ空間にいるときは、静かな環境を好む猫の性質を理解し、平穏を乱さない振る舞いが必要です。

2.動作が急で激しい

急にガバッと立ち上がったり、目の前で手を振り回したりする人の動きは、猫から見ると攻撃されるのではないかという予兆として捉えられてしまいます。特に衝動的に行動する小さな子供や、忙しく常にテキパキと動くタイプの人は注意が必要です。

子猫など好奇心旺盛な猫の中には、視界で素早く動く物があると遊ぶきっかけになることもありますが、基本的にはびっくりさせるもの＝危険として認識されます。音を立てなくても、急な動作は警戒されるのです。

3.猫の顔をジッと見てしまう

人間同士は目を合わせてお話しするものですが、猫の世界では相手の目を見つめるのは敵対心や攻撃の意思表示に相当します。猫があまりにもカワイイからと、正面からジッと見つめてしまうと、猫から見るといきなり「おいッ！」と言われたような衝撃なのです。

あまり慣れていない人から凝視された猫は、信頼関係という点でマイナスになります。猫同士の信頼の見つめ合いは、ジッと見るのではなく、軽く目を細めたり、ゆっくりと瞬きをしたりするものなのです。

4.猫の嫌がるニオイがする

猫の嗅覚は人の何倍も鋭く、人が「カレーのニオイ」と認識するものを、猫は各スパイスのニオイを嗅ぎ分けるような能力があります。何のニオイかという部分をもっと細かく分類できるのです。

そのため、人にとって良い香りでも、猫にしてみると激臭になることがあります。特に嫌がられる原因は、猫が苦手な「酸っぱそうな」柑橘系やタバコやコーヒーなど「香ばしいニオイ」「苦味を感じる香り」です。

これらのニオイがある人は、猫が近づいてくれず、物理的距離を置かれてしまいます。

5.相手のペースを無視して触る

どれほど猫が好きであっても、撫で方がどんなに優しくても、触ってほしくないときに触れられたら、人も猫も嫌なものです。

特に猫は自分のテリトリーやプライベートな時間を大切にするので、ゴロゴロとゆっくりしているところを勝手なペースで触ったり、隠れているのを無理やり引っ張り出して抱っこしたりする行為は、猫の信頼を著しく損ないます。

まだ仲良しになっていない猫から「自分勝手な人」と見られたら、その後当分、仲良くする気持ちにならないかもしれないのです。

猫と仲良くなるための大事なコツ

猫に懐いてもらうためには、まず「猫のルール」を尊重することが第一歩です。これにはふたつの「猫」の意味があります。動物種としての猫の特性とそのコの特性という個体差です。

懐いてくれない猫は警戒心があるため、無理に近づかず、同じ空間にいるだけの時間を繰り返し積み重ねていきましょう。

猫と同じ部屋で本を読んだり、テレビを見たりするなど、人が動かずにできることで時間を過ごしてください。その間、猫が「この人間はこういう生き物だ」と観察してくれます。視線は直接合わせず、あまり見ない方がいいでしょう。座って体を小さく見せると威圧感が減ります。

逃げたり威嚇したりしないなら、ときどき触れ合うチャンスを設けます。手を差し出すときは猫の鼻先より少し下に置き、嗅がせるだけにとどめます。触るとしたら顎の下や頬など、猫が自分でも触れる場所から始めると嫌がられにくいです。頭を撫でようと手を猫より上にすると猫は怖がります。

ケージ生活から部屋に解放する際は、おやつを遠くに置いて少しずつ距離を縮める方法も有効です。ただし、食べた直後に触ろうとするのは避けましょう。食事と「触られる嫌さ」を結びつけさせないためです。

猫には個体差があり、仲良くなるには月単位の時間がかかることも珍しくありません。焦りは禁物です。

まとめ

なかなか猫に懐いてもらえない原因の多くは、人間の無意識な動作や習慣にあります。

大きな音や急な動きは、猫の恐怖心をあおりますし、強いニオイと執拗なスキンシップは、猫にとってのストレス要因です。もちろん猫自身の慎重な性格や、過去に怖い思いをしたトラウマなどが影響していることもあります。

「追えば逃げる」のが猫の性質です。特に懐きにくい猫との信頼関係は、常に適切な距離感を保ちつつ、時々、おやつや遊びで少しずつ距離を縮めていくのが有効です。

個体差やお互いの相性などもあり、なかなかうまくいかないケースもありますが、そのもどかしさも楽しみながら仲良くなっていってください。気長に頑張りましょう。