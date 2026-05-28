◆第９３回日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）とのコンビで日本ダービーに初参戦するフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル＝。来日から１か月、気さくな人柄ですぐに日本の生活に溶け込んだ。「競馬に限らず生活も日本が一番です」。

騎乗技術でも関係者の心をつかんだ。新潟で７勝を挙げ、開催リーディング２位。１７日には東京で初騎乗し１勝２着１回の成績を残したが、「経験がなく、仕掛けのタイミングなど多くの馬に申し訳ないことをしました。改善したいです」と慢心はない。ヴィクトリアマイル（マピュース９着）で国内Ｇ１に初参戦。「雰囲気もすごくて、気分が上がりました。他の国でも経験がないです」と感動を覚えた。

ダービーとは縁が深く、０９年に母国ブラジルで弱冠１９歳にして初めて制したＧ１がダービーパウリスタ大賞。若気の至りで「馬の上に立って、喜びすぎて３日間の騎乗停止を受けました」。２年後にも勝利し、１９年と２１年にはアルゼンチンダービーとも呼ばれるナシオナル大賞を優勝。４度の栄冠に輝いた“ダービージョッキー”だ。「どの国でもダービーは特別です」と思い入れは強い。

舞い込んできたエムズビギンの騎乗依頼。２４年セレクトセールで５億９０００万円の高額落札馬だ。「選んでくれて、友道先生とオーナーに感謝したいです」。栗東で１週前追い切りに騎乗し、「馬体が良く性格も強い馬。能力を出せばやれると思います」と好感触をつかむ。

短期免許の終了（６月２８日）まで約１か月。「終わりが近づいて悲しくなります。帰りたくないです」と感傷に浸る。「前世は日本人だったのかも」と笑う親日家のブラジル人ジョッキーが、競馬の祭典でさらなる飛躍を誓う。（三戸 達也）

◆フランシスコ・ゴンサルベス（Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ｇｏｎｃａｌｖｅｓ） １９９０年４月８日、ブラジル生まれ。３６歳。０６年、ブラジルで騎手免許取得。１３年に騎手免許を取得したアルゼンチンを主戦場に、２４年シーズンは４７９勝を挙げ、７年連続でリーディング１位を獲得。同年にグランクリテリウム大賞などＧ１を６勝。２５年の「ワールドオールスタージョッキーズ」で日本のレースに初参戦し、４位の好成績を残した。