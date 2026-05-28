◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

皐月賞４着から世代の頂点を狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）。廣崎利洋オーナーは、この春のＧ１に次々と所有馬を送り出している。グループで既に今年２０勝（５月２４日時点）と快進撃を続けるオーナーに活躍馬を送り出す秘訣（ひけつ）、日本ダービーに出走するアスクエジンバラへの思い、岩田康誠騎手と福永祐一調教師のコンビなどについて聞いた。３回にわたるインタビューで今回は第２回。（聞き手・三戸 達也）

―種付けや血統は日ごろから考えていますか？

「それがまた楽しいです。少しでもみんなが喜んでくれるような、注目してくれる馬をつくりたいです」

―アスクエジンバラは曽祖母のフューチャハッピーから廣崎オーナーが所有され、伯母にはＧ１・３勝のストレイトガールがいる、ゆかりの血統馬です。エジンバラの父はリオンディーズ（半兄のアスクムービーオンは父がドゥラメンテ、アスクガンバーレは父サートゥルナーリア）ですが、選んだ理由は。

「兄弟とはまた違いますね。マンハッタンカフェが母の父で、どちらかというとマンハッタンカフェの繁殖は少ないのですが、リオンディーズとは、うまく合ってくれましたね。いろいろ掛け算しながらです。素人の掛け算だからしょっちゅう間違えますけど（笑）」

―アスクエジンバラの一番の良さは。

「この馬のすごさは健康でしょうね。故障がない。（デビューの）去年の６月からずっと厩舎に近いところにいて、長期放牧はないですね。こういう馬を、セリで買うことができたらいいでしょうね。だけど、こういう馬はまれだと思います」

―キャリア８戦は今年のダービーの登録馬では最多です。

「そうですね。福永祐一調教師がデビュー前から『この馬はいいです』と。このお母さんの馬はいいということで、下の妹も目をかけてくれています。あの方の見る目は普通じゃないですね。（評価していた馬が）本当にダービーに出るんですからね」

―福永祐一調教師はどんな存在ですか。

「騎手時代も、いろいろ勝利をプレゼントしてくれましたね。人柄もいいです。祐一さんと話していたら、ある時『うちの厩舎に新しい調教師がいるみたいです』って言うんです。『岩田くんが全部、自分にやらせてくれって言うんですよ』って。それも調教師の技でしょうね」

―福永厩舎がダービー初挑戦について。

「祐一先生はダービーを（騎手時代に）３回勝っていますから、分かっているんじゃないですか。一番その馬のことを分かる人に任せるのが、いいということでしょうね。祐一先生と岩田さんの信頼関係がありますね。祐一さんは岩田さんをものすごく立てるし、岩田さんは祐一先生を本当の兄弟のように見ていますね。なんか、いいですよね」

◇廣崎 利洋（ひろさき・としひろ） １９４７年２月４日、兵庫県西宮市生まれ。７９歳。甲南大学経営学部卒業。ＡＳＫ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社・代表取締役。８６年に馬主資格を取得。グループ全体で３３７勝（５月２４日時点）。重賞２０勝でＧ１は５勝。ストレイトガールが１５、１６年のヴィクトリアマイル、１５年スプリンターズＳ。レッツゴードンキが１５年桜花賞、アスクビクターモアが２２年菊花賞を制覇。京都馬主協会相談役。座右の銘は「受けた恩は石に刻め」、「授けた情は水に流す」。カントリーミュージックを愛する。血液型ＡＢ。