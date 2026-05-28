【出演アーティスト一覧】『STAR』6・4放送回ゲスト決定 なにわ男子、すとぷりら
上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める6月4日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演するアーティストが決定した。なにわ男子が2曲を特別パフォーマンスするほかAI、すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル）、浜野謙太＆後藤真希、Little Glee Monsterが出演する。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲である「Celebrate」と関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンス。
ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野と、数々のアーティストとのコラボで快進撃を続ける後藤は、異色のコラボレーション。作曲家・坂東祐大氏が手掛けたメインテーマをベースに、浜野自身が作詞を担当した同局連続ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の主題歌「おーへい」を披露する。平成のJ−POPをほうふつとさせる明るく元気なファンクチューンで、熱狂の渦に巻き起こす。
2.5次元アイドル・すとぷりは、放送日の6月4日が、彼らが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。記念すべき結成10周年当日に番組のステージに立つ。
今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し、「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露する。
アーティストのAIは、日本テレビ系連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌の「It's You」を、女性ボーカルグループ、Little Glee Monsterは、TBS系日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」をパフォーマンス。さらに、上垣アナとタッグを組む「STARナビゲーター」にかれんが就任。かれんと上垣アナのタッグにも注目だ。
■出演アーティスト
AI
すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル）
なにわ男子
浜野謙太＆後藤真希
Little Glee Monster
（※五十音順）
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲である「Celebrate」と関西ジュニア時代からの代表曲「ダイヤモンドスマイル」をパフォーマンス。
2.5次元アイドル・すとぷりは、放送日の6月4日が、彼らが2016年に結成された記念日であり、一般社団法人日本記念日協会によって正式に登録されている「すとぷりの日」。記念すべき結成10周年当日に番組のステージに立つ。
今回は、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェルの5人で出演し、「大好きになればいいんじゃない？」「アモーレ・ミオ」「スキスキ星人」のすとぷり定番ソングで紡ぐ「10周年スペシャルメドレー」を披露する。
アーティストのAIは、日本テレビ系連続ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌の「It's You」を、女性ボーカルグループ、Little Glee Monsterは、TBS系日曜劇場『GIFT』の挿入歌「一輪」をパフォーマンス。さらに、上垣アナとタッグを組む「STARナビゲーター」にかれんが就任。かれんと上垣アナのタッグにも注目だ。
■出演アーティスト
AI
すとぷり（莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル）
なにわ男子
浜野謙太＆後藤真希
Little Glee Monster
（※五十音順）