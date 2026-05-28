吉野耕平監督、中村倫也の役作りに感服 「つまらなそうにしていると思ったら…」
俳優の中村倫也と吉野耕平監督が28日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントに登壇。互いの印象を語り合った。
中村と吉野監督がタッグを組むのは、4度目だという。中村は吉野監督に対して「クリエイターとしてオリジナリティを持っている方」と表現。続けて「口下手な自覚があるからか、絵で説明してくるんですよ。一番最初にご一緒した時は、業界人には見つかっているけど世の中にはバレていないという記憶があるんですけど、今や世界の吉野」と語り、「変な感じなんですよね。親戚の感覚もあるというか」と2人が長年培ってきた関係性を口にした。
一方で、吉野監督は「毎回難しいことばかりお願いして、答えてくれる。頼りになる方だなと思いつつ、現場は楽しかったらいいなと見ています」とにっこり。しかし、スタジオにいる際に中村を見かけた時に、「つまんなそうにしているな」と思ったそう。「面白くないのかなと思いましたが、役作りとして、ほかの役者さんと距離をとっていたんだなと。すごく初歩的なことを今更ながら知って。説明しきれていない部分も拾っていただきました」と中村の役作りに対して感銘を受けていた。
今作は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。たった1問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントを描く。
中村と吉野監督がタッグを組むのは、4度目だという。中村は吉野監督に対して「クリエイターとしてオリジナリティを持っている方」と表現。続けて「口下手な自覚があるからか、絵で説明してくるんですよ。一番最初にご一緒した時は、業界人には見つかっているけど世の中にはバレていないという記憶があるんですけど、今や世界の吉野」と語り、「変な感じなんですよね。親戚の感覚もあるというか」と2人が長年培ってきた関係性を口にした。
今作は、直木賞作家・小川哲氏の同名小説が原作となっている。たった1問のクイズが導く、驚愕の“真実”と“人生”。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントを描く。