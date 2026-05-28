俳優の中村倫也（39）が28日、都内で主演映画「君のクイズ」（監督吉野耕平）の舞台あいさつに出席した。クイズ大会の最終問題を1文字も聞かずに正解できた謎に迫るミステリー。この日は劇中で主人公と相対するクイズプレーヤーを演じた神木隆之介（33）から、サプライズで音声が届いた。

神木から得意のものまねで公開後の感想を求められると、中村は「ご静聴ください」と客席に呼びかけ。「僕が吉野作品に一番うまく染まれるんだ！」とこん身の「機動戦士ガンダム」アムロ・レイのものまねを披露した。

だが客席の反応が想定より薄く「神木を呼べ！神木を呼びなさい」と照れながら笑った。「あいつ、こういうのちゃんとチェックしますからね」と神木のまめな性格も明かしていた。

吉野監督とのタッグは4作目。次回作の構想についても語り、中村は「回を重ねるごとに違うキャラクターを振ってくれる」と分析。吉野監督は「中村さんは何でもできてしまう方なので、次はどんなことを面白がってくれるかなと思いながら、役を振りたい」と構想の一端を述べた。

中村からは「一言もしゃべらない役とかどうですか？」と逆オファー。「やってみたい。それこそ僕がしゃべらない分、VFXをたくさん回す。しゃべるより雄弁に文字数を出してもらえれば」とプランを提案した。

吉野監督も「毎回こちらの期待以上に役に向き合ってくれる。なので、それに甘えて“しゃべらない”って言いましたよねって、やるかもしれません」とまんざらでもない様子。中村は「俺も予想だにしない難易度がくるかもしれない」と戦々恐々としていた。